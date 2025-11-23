+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डाँफे जल उद्योगका थोत्रा र कुच्चिएका जार नष्ट, सरसफाइमा चरम लापरबाही

अनुगमन क्रममा उद्योगमा कार्यरत कामदारले व्यक्तिगत सरसफाइ पालना नगरेर गम्भीर लापरबही गरेको फेला परेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते १३:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ललितपुर गोदावरी नगरपालिका-४ स्थित ‘डाँफे शुद्ध जल’ उद्योगमा निरीक्षण गरी मापदण्ड विपरीत काम गरेको पाइएको छ।
  • उद्योगले प्रयोग गरेका पुराना र कुच्चिएका ६ वटा जार नष्ट गरी आगामी दिनमा त्यस्ता जार प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
  • कामदारले व्यक्तिगत सरसफाइ नपालना गरेको र अभिलेख दुरुस्त नराखेको पाइएकोले विभागले कडा निर्देशन दिएको छ।

१० फागुन, काठमाडौं । फोहोर जारमा पानी बिक्री वितरण गरेको उजुरी परेपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ललितपुर गोदावरी नगरपालिका-४ स्थित ‘डाँफे शुद्ध जल’ उद्योगमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ ।

४ फागुनमा गरिएको अनुगमन क्रममा उद्योगले मापदण्ड विपरीत काम गरेको पाइएपछि विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम कारबाही अघि बढाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी बालकुमारी शर्माका अनुसार अनुगमन टोलीले उद्योगमा पानी भर्न प्रयोग गरिरहेका पुराना, कुच्चिएका र थोत्रा ६ वटा जार फेला पारेको र त्यस्ता जार तत्काल नष्ट गरेको छ । आगामी दिनमा त्यस्ता किसिमका जार प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

अनुगमन क्रममा उद्योगमा कार्यरत कामदारले व्यक्तिगत सरसफाइ पालना नगरेर गम्भीर लापरबही गरेको फेला परेको छ । पिउने पानीजस्तो संवेदनशील वस्तु उत्पादन गर्ने ठाउँमा कामदारले व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान नदिएको तथा गहना (ज्वेलरी), नेल पोलिस र चुरा आदि लगाएर काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम उद्योगले अनिवार्य राख्नुपर्ने अभिलेख (जस्तै, सीआईपी रेकर्ड, तालिका, एसओपी आदि) पनि दुरुस्त नराखेको पाइएको छ ।

त्रुटि फेला परेपछि विभागले उद्योगलाई उत्पादन सम्बन्धी निर्देशिका तथा प्याकेजिङ मापदण्ड पूर्णपालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । कामदारको व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन र जारको सफाइमा कडाइ गर्दै पानीको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न उद्योग प्रशासनलाई सचेत गराइएको छ ।

साथै, उक्त उद्योगले बजारमा पठाउने पानीको गुणस्तर यकिन गर्न प्रयोगशाला परीक्षणका लागि जारको पानीको नमुना समेत संकलन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

कारबाही खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग डाँफे शुद्ध जल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१३ फर्ममाथि वाणिज्य विभागको कारबाही, दुई पसललाई नगद जरिबाना

१३ फर्ममाथि वाणिज्य विभागको कारबाही, दुई पसललाई नगद जरिबाना
काठमाडौंका पानी उद्योगमा फोहोर र मापदण्ड विपरीत जारको बिगबिगी

काठमाडौंका पानी उद्योगमा फोहोर र मापदण्ड विपरीत जारको बिगबिगी
पार्टी छाडेर एमालेबाट उम्मेदवार बनेका धर्मनाथ नेकपाबाट निस्कासित

पार्टी छाडेर एमालेबाट उम्मेदवार बनेका धर्मनाथ नेकपाबाट निस्कासित
दूषित पानी बेच्ने नन्दीकेश्वर पानी उद्योगको १० जार नष्ट, १५ दिने अल्टिमेटम  

दूषित पानी बेच्ने नन्दीकेश्वर पानी उद्योगको १० जार नष्ट, १५ दिने अल्टिमेटम  
३१ फर्ममाथि कारबाही र निर्देशन, एकलाई ५० हजार जरिबाना 

३१ फर्ममाथि कारबाही र निर्देशन, एकलाई ५० हजार जरिबाना 
१८ व्यावसायिक फर्ममाथि वाणिज्य विभागको अनुगमन र कारबाही

१८ व्यावसायिक फर्ममाथि वाणिज्य विभागको अनुगमन र कारबाही

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित