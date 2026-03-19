टुँडिखेलमा यसरी मनाइयो गणतन्त्र दिवस (तस्वीरहरू)

१५ जेठ, काठमाडौं । आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ देशैभर गणतन्त्र दिवस मनाइँएको छ । काठमाडौंमा सरकारले टुँडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर दिवस मनाएको छ ।
जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
टुँडिखेलमा कार्यक्रम आयोजना हुनुअघि आज बिहानै नेपाली सेनाले गणतन्त्रको स्वागतमा तोप पड्काएको थियो । त्यसुपछि सैनिक मञ्चमा बिहान ८ बजेदेखि औपचारिक कार्यक्रम सुरु गरेर दिवस मनाइएको छ ।
टुँडिखेलको समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको छ । सो समारोहलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले भने सम्बोधन् गरेनन् ।
कार्यक्रम हुनुपूर्व सुरक्षाकर्मीहरुसहित कलाकारहरुले कवाज तथा झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए ।
