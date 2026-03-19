टुँडिखेलमा यसरी मनाइयो गणतन्त्र दिवस (तस्वीरहरू)

समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको छ । समारोहलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका छन् ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ जेठ १५ गते १०:२२

१५ जेठ, काठमाडौं । आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ देशैभर गणतन्त्र दिवस मनाइँएको छ । काठमाडौंमा सरकारले टुँडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर दिवस मनाएको छ ।

जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

टुँडिखेलमा कार्यक्रम आयोजना हुनुअघि आज बिहानै नेपाली सेनाले गणतन्त्रको स्वागतमा तोप पड्काएको थियो । त्यसुपछि सैनिक मञ्चमा बिहान ८ बजेदेखि औपचारिक कार्यक्रम सुरु गरेर दिवस मनाइएको छ ।

टुँडिखेलको समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको छ । सो समारोहलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले भने सम्बोधन् गरेनन् ।

कार्यक्रम हुनुपूर्व सुरक्षाकर्मीहरुसहित कलाकारहरुले  कवाज तथा झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए ।

               

 

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा सबैले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ : गगन थापा

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नभए जनताले सुख पाउँदैनन् : ओली

समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति आजको राष्ट्रिय आवश्यकता : राष्ट्रपति पौडेल

गणतन्त्र उत्सवमात्र नभई आत्ममूल्यांकनको अवसर : उपराष्ट्रपति यादव

आज गणतन्त्र दिवस, टुँडिखेलको कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन नगर्ने

गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्नु ‘गैरजिम्मेवार’ : वासना थापा

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

