+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख देवकोटा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १२:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नागरिकको सहज पहुँच र प्रतिफलको समन्यायिक वितरणले गणतन्त्र सुदृढ हुने बताउनुभयो ।
  • ललितपुरका पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष रामहरी कार्कीसहित चार पत्रकारलाई जनही ५० हजार रुपैयाँको 'प्रदेश संस्थागत विकास पत्रकारिता' पुरस्कार प्रदान गरियो ।

१५ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले शासन प्रणालीमा आमनागरिकको सहज पहुँच र राज्यबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको समन्यायिक वितरणले नै गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेश गणतन्त्र मूलसमारोह समितिद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।

गणतन्त्र दिवसले सबैलाई आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व र एकताको सूत्रमा बाँध्न थप ऊर्जा र प्रेरणा मिलोस् भनी कामना गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे ।

सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरी कार्की तथा पत्रकार पोष्टराज अधिकारी, सुनिता विष्ट र युवराज श्रेष्ठलाई जनही रु ५० हजार नगदसहित ‘प्रदेश संस्थागत विकास पत्रकारिता’ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

दीपकप्रसाद देवकोटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलको नयाँ प्रयोग : प्लस टु पढ्दै कमाउन सिकाउने

ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलको नयाँ प्रयोग : प्लस टु पढ्दै कमाउन सिकाउने
क्युवाले भन्यो : अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने जोखिम बढ्यो

क्युवाले भन्यो : अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने जोखिम बढ्यो
मनाङको थोँचेमा पाँच श्ययाको अस्पताल बन्ने

मनाङको थोँचेमा पाँच श्ययाको अस्पताल बन्ने
शान्ति सम्झौताका लागि अझै केही विषय मिल्न बाँकी छ : अमेरिकी उपराष्ट्रपति

शान्ति सम्झौताका लागि अझै केही विषय मिल्न बाँकी छ : अमेरिकी उपराष्ट्रपति
नागरिकका वितृष्णलाई व्यवस्थाको असफलतासँग जोड्न मिल्दैन : मुख्यमन्त्री कँडेल

नागरिकका वितृष्णलाई व्यवस्थाको असफलतासँग जोड्न मिल्दैन : मुख्यमन्त्री कँडेल
चिनियाँ फिल्म निर्मातालाई नेपालमा छायांकनको लागि आउन आग्रह

चिनियाँ फिल्म निर्मातालाई नेपालमा छायांकनको लागि आउन आग्रह

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित