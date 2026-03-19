पार्टी छोडिसकेका अरगरियालाई एमालेले दियो पार्टी जागरण अभियानको जिम्मा

१६ जेठ, काठमाडौं । केही नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर सहित जारी नेकपा एमालेको अपानिमा पार्टी छोडिसकेका उमाशंकर अरगरियालाई पनि कार्यविभाजन गरिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य अरगरियालाई धनुषामा मिसन पार्टी जागरण अभियान चलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार अपानिको ४२ नम्बरमा नाम रहेका अगरियाले केही दिन अगाडि नै एमाले परित्याग गरिसकेका छन् ।
०७९ सालको चुनावमा धनुषा–२ को टिकट दिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गराएका थिए । तर त्यो चुनाव अरगरियाले जित्न सकेनन् । गत २१ फागुनको चुनावमा पनि उनी उम्मेदवार भए ।
यो चुनाव पनि जित्न नसकेपछि अरगरियाले साधरण सदस्य समेत नरहेनगरी पार्टी परित्याग गरेको जानकारी फेसबुकबाटै दिएका छन् । तर शुक्रबार जारी एमालेको अपानिमा उनलाई पार्टी जागरण अभियान चलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
