+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्यासिनो रोयल्टी दोब्बरसम्म वृद्धि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १४:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी ५ करोडबाट बढाएर ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
  • आधुनिक मेशिन वा उपकरणबाट खेलाइने क्यासिनो खेलको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाखबाट वृद्धि गरी ३ करोड पुर्‍याइएको छ ।
  • भदौको आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी र नवीकरण शुल्क छुट दिइएको छ ।

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत क्यासिनो रोयल्टी वृद्धि गरेको छ ।

चालु आवको विधेयकमा नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अब यस्तो रोयल्टी ५ करोड ५० लाख पुर्‍याइएको छ ।

अर्कोतर्फ आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमाबट मात्र खेलाइने खेलका लागि असहले वार्षिक १ करोड ५० लाख रोयल्टी तिरे हुनेमा अब वृद्धि गरी ३ करोड पुर्‍याइएको छ ।

गत २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका क्यासिनो व्यवसायलाई सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शूल्क छुट दिइएको छ ।

क्यासिनो रोयल्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने अवस्था छैन : माधव नेपाल

हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने अवस्था छैन : माधव नेपाल
सँगै राखेर पनि बच्चालाई ‘विस्थापन’ त गरिरहनुभएको छैन ?

सँगै राखेर पनि बच्चालाई ‘विस्थापन’ त गरिरहनुभएको छैन ?
पासवर्ड र एमएसए बिना नै माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट ह्याक गर्ने ‘काली ३६५’ सक्रिय 

पासवर्ड र एमएसए बिना नै माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट ह्याक गर्ने ‘काली ३६५’ सक्रिय 
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा आज नेपाल आउँदै

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा आज नेपाल आउँदै
नेपालमा पहिलो पटक विश्व मल्टिपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाइयो

नेपालमा पहिलो पटक विश्व मल्टिपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाइयो
ठमेलमा गुञ्जिने गन्धर्व बाबु-छोरी

ठमेलमा गुञ्जिने गन्धर्व बाबु-छोरी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित