विजय बराल घाइते भएपछि रोकियो ‘सिन्दुर जात्रा’ छायांकन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ‘सिन्दुरे जात्रा’ फिल्मको छायांकनका क्रममा घोडाबाट खसेर अभिनेता विजय बराल घाइते भएका छन् ।
- दुर्घटनामा बरालको दाहिने हात भाँचिएपछि पोखराको मेट्रो सिटी अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ ।
- मुख्य अभिनेता घाइते भएपछि फिल्मको छायांकन रोकिएको छ भने बाँकी काम आगामी असार मध्यपछि मात्र शुरू हुनेछ ।
काठमाडौं । फिल्म ‘सिन्दुरे जात्रा’को छायांकन क्रममा अभिनेता विजय बराल घाइते भएका छन् । घोढचडीको दृश्य खिच्दा खसेर लडेपछि उनी घाइते भएका हुन् ।
निर्देशक सरोज पौडेलका अनुसार अभिनेता बरालको दाहिने हात भाँचिएको छ । पर्वतको कुस्मा नगरपालिका १४ स्थित आर्थर डाँडाखर्कको छायांकन सेटमा गतसाता यस्तो दुर्घटना भएको हो ।
पोखराको मेट्रो सिटी अस्पताल ल्याएर अहिले बरालको उपचार भैरहेको छ । विजय यो फिल्ममा मुख्य पात्रको रोलमा थिए । मुख्य कलाकार नै घाइते भएपछि निर्माण टोली छायांकन रोकेर काठमाडौंमा फर्किने तयारीमा छ ।
निर्देशक पौडेलका अनुसार, अभिनेता बरालले स्वास्थ्य लाभ गर्नुपर्ने भएपछि असार मध्यपछि मात्र बाँकी छायांकन सुरु हुनेछ । अहिले ५० प्रतिशत छायांकन पूरा भएको जानकारी उनले दिए ।
सारङ्गी फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण भइरहेको यस चलचित्रमा विजय बराल, अञ्जना बराइली र विनोद न्यौपाने मुख्य भूमिकामा छन् ।
