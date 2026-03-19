News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि पुनः सुरु भएको बैठकमा पनि वेल घेराउ र नाराबाजी भएको छ ।
- नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले “संशोधनहरूलाई विषयगत समितिमा पठाइयोस्” भन्ने माग राखिन् ।
- सभामुखले नियमावलीको संशोधनलाई सदनमै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न थालेपछि आक्रोशित विपक्षी सांसदहरूले कुर्सी उचाल्दै नाराबाजी गरे ।
१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लफडा भएको छ । आजै यसअघि बसेको बैठक विपक्षीहरूको अवरोधपछि स्थगित भएको थियो ।
अहिले सुरु भएको बैठकमा पनि विपक्षीहरूले वेल घेराउ गरिरहेका छन् ।
उनीहरू सभामुखकै आसनमा पुगेर विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले सभामुखविरुद्ध पनि नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि दफावार छलफल सकेर सभा संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा थियो । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि लगिनुपर्ने माग राखे ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले ‘संशोधनहरूलाई विषयगत समितिमा पठाइयोस्’ भनेर माग राखिन् ।
तर, सभामुखले दफावार छलफल सदनमै गरियोस् भन्ने कार्यसूची तय भएको र त्यसअनुसार अगाडि आएको भनेर सदन अगाडि बढाए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा ३५ वटा संशोधन परेको छ । सभामुखले संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न थालेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू वेलमा पुगे । नाराबाजी गरे । सभामुखको भूमिका माथि प्रश्न उठाए ।
विपक्षीहरूले विरोधको क्रममा कुर्सी उचाल्नेदेखि सभामुखको कुर्सीसम्म पुग्ने समेत गरेका छन् ।
