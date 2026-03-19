+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राति ९ :४० मा बस्दै संसद्को तेस्रो बैठक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते २१:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले नियमावली पारित गरेको छ ।
  • प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठक आज राति ९:४० बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।
  • बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता आएका निर्वाचन र मतदाता नामावली सम्बन्धी दुई विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची छ ।

१७ जेठ, काठमाडौं । राति ९ :४० मा बस्दै प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठक बस्दैछ । दिउँसो १ बजे सुरु भएको बैठक रातिसम्मै चल्यो ।

विपक्षी दलहरूको विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथिको पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

दोस्रो बैठकले विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्‍यो ।

त्यसपछि सभामुखले कार्यसूचीमा भएका बाँकी विषय हटाए । तर तेस्रो बैठक राति ९ :४० मा बस्ने गरी बोलाए ।

तेस्रो बैठकको कार्यसूचीमा प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउने विषय छ ।

साथै, प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारीले मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गर्न विषय छ ।

यी दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएका विधेयक हुन् । राष्ट्रिय सभाले आजै पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो । सोही सन्देश सुनाउन तेस्रो बैठक राखिएको हो ।

संसद्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद्‌मा लफडा : विपक्षीले फ्याँके कुर्सी, निरन्तर वेल घेराउ (तस्वीरहरू)

संसद्‌मा लफडा : विपक्षीले फ्याँके कुर्सी, निरन्तर वेल घेराउ (तस्वीरहरू)
प्रश्नोत्तरमा बालेन, विवादमा प्रक्रिया र अभिव्यक्ति

प्रश्नोत्तरमा बालेन, विवादमा प्रक्रिया र अभिव्यक्ति
संसद्‌मा विपक्षीको वेल घेराउ (लाइभ)

संसद्‌मा विपक्षीको वेल घेराउ (लाइभ)
संसद्को वेलमै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूबीच घम्साघम्सी

संसद्को वेलमै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूबीच घम्साघम्सी
संसद्‌मा विपक्षीको वेल घेराउ र नाराबाजी, बैठक स्थगित

संसद्‌मा विपक्षीको वेल घेराउ र नाराबाजी, बैठक स्थगित
सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन विपक्षीको माग

सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन विपक्षीको माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित