प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते २२:०४

  • नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै वक्तव्य जारी गरेको छ ।
  • प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमासम्बन्धी दाबीलाई कमजोर बनाउने आत्मघाती काम गरेको बताउनुभएको छ ।
  • सीमा विवादबारे बेलायतसँग कुरा भइरहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी आपत्तिजनक र हास्यास्पद रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति नजाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आत्मघाती काम गरेको जनाएको छ ।

‘नेपालको संवैधानिक नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य, अकाट्य प्रमाण र आम नेपालीको राष्ट्रिय भावना विपरीत प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त गरिएका सीमा सम्बन्धी गन्तव्यहीन विचारहरु नेपाली कांग्रेसलाई कदापि स्वीकार्य छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको दावीलाई कमजोर पारेको पनि कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘.. कुटनीतिक माध्यमबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र अन्य सीमाना सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने सहमतिमा गम्भीर आघात पुगेको छ र यसले नेपालको दाबीलाई स्वत: कमजोर बनाउने आत्मघाती काम गरेको छ,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ ।

भारतसँगको सीमा विवादबारे बेलायतसँग कुरा भइरहेको छ भन्नु आपत्तिजनक रहेको पनि कांग्रेसको भनाइ छ । ‘सीमा समस्याबारे इंग्ल्याण्ड (बेलायत) सँग कुरा भइरहेको भनी दाबी गर्नु भएको विषय थप आपत्तिजनक र हास्यास्पद छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

कांग्रेसले यसबारे रास्वपाको धारणा पनि मागेको छ ।

‘भारतले नै नभनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो’

‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ’

भिजिट भिसा व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्री : झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था सुधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ

सुकुमवासी व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्री– ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमै नखोजौं

नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ : प्रधानमन्त्री शाह

सरकारको ध्यान आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि पैसा बढाउनेमा छ : प्रधानमन्त्री

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

