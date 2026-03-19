प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै वक्तव्य जारी गरेको छ ।
- प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमासम्बन्धी दाबीलाई कमजोर बनाउने आत्मघाती काम गरेको बताउनुभएको छ ।
- सीमा विवादबारे बेलायतसँग कुरा भइरहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी आपत्तिजनक र हास्यास्पद रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।
१७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति नजाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आत्मघाती काम गरेको जनाएको छ ।
‘नेपालको संवैधानिक नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य, अकाट्य प्रमाण र आम नेपालीको राष्ट्रिय भावना विपरीत प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त गरिएका सीमा सम्बन्धी गन्तव्यहीन विचारहरु नेपाली कांग्रेसलाई कदापि स्वीकार्य छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको दावीलाई कमजोर पारेको पनि कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘.. कुटनीतिक माध्यमबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र अन्य सीमाना सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने सहमतिमा गम्भीर आघात पुगेको छ र यसले नेपालको दाबीलाई स्वत: कमजोर बनाउने आत्मघाती काम गरेको छ,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
भारतसँगको सीमा विवादबारे बेलायतसँग कुरा भइरहेको छ भन्नु आपत्तिजनक रहेको पनि कांग्रेसको भनाइ छ । ‘सीमा समस्याबारे इंग्ल्याण्ड (बेलायत) सँग कुरा भइरहेको भनी दाबी गर्नु भएको विषय थप आपत्तिजनक र हास्यास्पद छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
कांग्रेसले यसबारे रास्वपाको धारणा पनि मागेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4