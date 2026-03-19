कैलालीमा जुवातास खलिरहेका ९ जना पक्राउ, एक लाख ७९ हजार बरामद

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते ८:२२

१८ जेठ, धनगढी । कैलालीमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा नगदसहित नौ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । गौरीगंगा नगरपालिका–४ राजिपुरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ९ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक(सई) लोकेन्द्रबहादुर चन्दको कमाण्डमा खटिएको टोलीले आइतबार साँझ साढे ६ बजेतिर राजिपुरको बझाङ्गी टोलका जगत धामीको दुईतले पक्की घरमा छापा हानेको थियो ।

सो क्रममा प्रहरीले घरको माथिल्लो तलाको बैठक कोठामा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा एक लाख ७९ हजार २० रुपैयाँ नगद, चार गड्डी तास र आठ थान मोबाइल बरामद गर्दै उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा घरधनी ४८ वर्षीय जगत धामी, स्थानीय २९ वर्षीय कृष्ण गुरुधामी, ३७ वर्षीय खेमराज पोखरेल, ३५ वर्षीय शंकर धामी, ३० वर्षीय गोपाल साउँद, छन् । यस्तै गौरीगंगा–१ का ३४ वर्षीय प्रकाश भुल, चुरे गाउँपालिका–१ का ४४ वर्षीय जयबहादुर बोहरा, धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का ६६ वर्षीय तेजबहादुर बोगटी र बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिका–८ का ५० वर्षीय कालु सिंह धामीलाई पनि पक्राउ गरिएको डीएसपी तिमिल्सिनाले बताए ।

उनीहरूलाई थप कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

'सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ'

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

