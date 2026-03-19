आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १२:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको चलचित्र विकास बोर्डको हलमा छैटौँ नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव शुरू भएको छ ।
  • तीन दिनसम्म चल्ने यस महोत्सवमा आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचान झल्काउने विभिन्न चलचित्र तथा वृत्तचित्रहरू प्रदर्शन गरिनेछन् ।
  • महोत्सव उद्घाटन गर्दै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले यसले मौलिक संस्कृतिको उजागर र पहिचान प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं । छैटौँ नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव सुरु भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डको हलमा सुरु तीनदिने महोत्सवमा आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, संस्कृति, परम्परा, इतिहास तथा सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने कथानक र लघु फिल्म, वृत्तचित्र तथा ‘एआई जेनेरेटेड’ वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

महोत्सव निर्देशक सागर केरुङले आदिवासी जनजातिभित्रका समुदायका मौलिक कथा र जीवनशैलीलाई समेटिएका चलचित्र प्रदर्शन गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार महोत्सवले आदिवासी जनजाति समुदायको कला, संस्कार र पहिचानलाई चलचित्रमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भुइसल लामाले आफ्नो समुदायका भाषा, संस्कृति र इतिहासलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न महोत्सव महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको बताए ।

महोत्सवमा ‘पीत’, ‘स्वयम्भू’, ‘डोल्प्पो राम्रानी’, ‘ह्याङ तानाछ’ र ‘दिलसरा’लगायतका कथानक फिल्म प्रदर्शन गरिनेछन । उत्कृष्ट चलचित्र, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, स्क्रिप्ट तथा वृत्तचित्र विधामा पुरस्कृत गरिने जनाइएको छ ।

महोत्सव उद्घाटन गर्दै बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले यस प्रकारका महोत्सवले मौलिक सस्कृतिको उजागर र पहिचान प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने धारणा राखे ।

आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित