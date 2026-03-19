प्रधानमन्त्रीको बोलीले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरियो : एमाले

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा विवादबारेको अभिव्यक्तिले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको बताएको छ ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै आकस्मिक समय लिएर पार्टीका तर्फबाट बोल्दै एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले लज्जाबोध भएको बताइन् ।
‘हामीलाई लज्जाबोध भएको छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भनिन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए ।
त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ-भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’
यसको विरोध गर्दै एमालेले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको छ ।
