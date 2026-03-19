संसदमा सभामुख र सांसदबीचको दुरी बढाइयो, हटाइयो कुर्सीका दुई लहर

News Summary
- प्रतिनिधि सभा बैठक कक्षमा सभामुखको आसन र सांसदहरू बस्ने लहरबीचको दूरी बढाउन अघिल्ला दुई लहरका कुर्सी हटाइएको छ ।
- आइतबारको बैठकमा सांसदहरू सभामुखको आसनसम्मै पुगेर विरोध गरेपछि संसद् सचिवालयले दूरी बढाउने कदम चालेको हो ।
- प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा विवाद भएपछि सभामुखले मर्यादापालकको घेराभित्र रहेर सदन चलाएका थिए ।
१८ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठक कक्षमा सभामुख र सांसदहरुबीचको दुरी बढाइएको छ । आइतबार सांसदहरु सभामुखको आसनसम्मै पुगेर अवरोध गरेपछि सचिवालयले सभामुखको आसन र फ्लोरबीचको दुरी बढाएको हो ।
संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार फ्लोरको अघिल्लो लहरका ‘दुई रो’ हटाइएको छ ।
हिजो प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा विपक्षीले प्रश्न उठाएपछि तनाव भएको थियो ।
सभामुख डिपी अर्यालले पारितको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको हुनाले विपक्षीले माग गरेजस्तो संसदीय समितिमा पठाउन नसकिने अडान लिएका थिए । विपक्षी दलहरुले भने थप छलफल हुनुपर्ने माग गरेर वेल घेराउ र नाराबाजी गरेका थिए ।
यसक्रममा भएको घम्साघम्सी र असहज वातावरणका कारण मर्यादापालकको घेरामा बसेर सभामुखले सदन चलाएका थिए ।
