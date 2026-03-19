+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १५:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल विद्यार्थी संघले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा सिंहदरबारको दक्षिणी गेट अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।
  • प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको पाइएको बताएपछि सो अभिव्यक्तिको विरोध भएको हो ।

१८ जेठ, काठमाडौं । सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको पाइएको बताएका थिए ।

उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूले सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनमा नेविसंघका नेताहरू राजकुमार बस्नेत, गौरव पाण्डे, मोहन कालाथोकी, दिनेश कार्की लगायत सहभागी छन् ।

नेविसंघको प्रदर्शन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आत्मसमर्पणवादी चिन्तन : नेकपा

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आत्मसमर्पणवादी चिन्तन : नेकपा
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्‌मा विपक्षीको विरोध (तस्वीरहरू)

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्‌मा विपक्षीको विरोध (तस्वीरहरू)
आरेन राईले भने- प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेकोमा आफैंप्रति लज्जा भयो

आरेन राईले भने- प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेकोमा आफैंप्रति लज्जा भयो
भारतको जग्गा कहाँकहाँ मिचियो हिसाब चाहिन्छ : निस्कल राई

भारतको जग्गा कहाँकहाँ मिचियो हिसाब चाहिन्छ : निस्कल राई

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित