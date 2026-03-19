प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल विद्यार्थी संघले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा सिंहदरबारको दक्षिणी गेट अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।
- प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको पाइएको बताएपछि सो अभिव्यक्तिको विरोध भएको हो ।
१८ जेठ, काठमाडौं । सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको पाइएको बताएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूले सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा नेविसंघका नेताहरू राजकुमार बस्नेत, गौरव पाण्डे, मोहन कालाथोकी, दिनेश कार्की लगायत सहभागी छन् ।
