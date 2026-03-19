News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ ।
- अवरोधका कारण स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी तोकिएको छ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । सांसदहरूको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक भोलि बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएर सांसदहरूले नाराबाजी र विरोध गरेपछि बैठक भोलि मंगलबार ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।
