+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इनड्राइभको ‘रेट मिलाऔं, मःम खाऔं’ क्याम्पेन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १८:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इनड्राइभले काठमाडौंका बागबजार, जनबहाल, पिमबहाल र ठमेलमा ‘रेट मिलाऔं, मःम खाऔं’ क्याम्पेन सम्पन्न गरेको छ ।
  • यस क्याम्पेनमार्फत यात्रुले आफ्नै भाडा प्रस्ताव गर्न सक्ने र चालकले प्रतिप्रस्ताव गर्न सक्ने इनड्राइभको सुविधाबारे जनचेतना फैलाइएको थियो ।
  • क्याम्पेन अन्तर्गत आयोजना गरिएका विभिन्न अन्तरक्रियात्मक खेलहरूमा करिब २,४०० जना प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका थिए ।

१८ जेठ, काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले काठमाडौंका विभिन्न प्रमुख स्थानहरूमा ‘रेट मिलाऔं, मःम खाऔं’ क्याम्पेन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौंको दैनिक जीवनमा प्रचलित मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) चलनबाट प्रेरित यस अन्तरक्रियात्मक क्याम्पेनमार्फत सयौं सहभागीलाई आकर्षित गरिएको थियो ।

यस क्याम्पेनमार्फत काठमाडौंका शहरी युवामाझ इनड्राइभको प्रमुख विशेषता, यात्रुले आफ्नै भाडा प्रस्ताव गर्न सक्ने सुविधाबारे, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । इनड्राइभको प्लेटफर्ममा चालकहरूले यात्रुद्वारा प्रस्तावित भाडालाई स्वीकार, अस्वीकार वा प्रतिप्रस्ताव गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था रहेको छ ।

यही अवधारणालाई स्थानीय परिवेश र युवापुस्ताको दैनिक अनुभवसँग जोड्दै सिर्जनात्मक तथा सान्दर्भिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको थियोे, जसले दर्शकमाझ उच्च स्तरको सम्बन्ध र संलग्नता सिर्जना गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

‘इनड्राइभसँग यात्रा, तपाईंकै रोजाइमा’ भन्ने मूल सन्देशसहित सञ्चालन गरिएको उक्त क्याम्पेनले यात्रु र चालक दुवैलाई थप स्वतन्त्रता, पारदर्शिता तथा लचकता प्रदान गर्ने इनड्राइभको विशिष्ट सेवामोडेललाई उजागर गरेको थियो ।

क्याम्पेनमार्फत यात्रुले एपमार्फत आफ्नो रोजाइअनुसार भाडा प्रस्ताव गर्न सक्ने तथा चालकले उपयुक्त प्रतिप्रस्ताव गर्न सक्ने सुविधाबारे जानकारी दिइएको थियो । दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिपछि अन्तिम भाडा निर्धारण हुने यस प्रणालीले निष्पक्ष तथा प्रयोगकर्ता–केन्द्रित यात्राको अनुभव प्रदान गर्ने सन्देश क्याम्पेनले प्रवाह गरेको थियो ।

काठमाडौंको परम्परागत मोलमोलाइ चलनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले इनड्राइभले बागबजार, जनबहाल, पिमबहाल तथा ठमेलमा विशेष ब्रान्डेड मःम स्टल सञ्चालन गरेको थियो । क्याम्पेनअन्तर्गत सहभागीहरूले बार्गेनिङ–थिममा आधारित विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खेल तथा अन्तरक्रियात्मक गतिविधिहरूमा उत्साहजनक सहभागिता जनाएका थिए ।

ह्वील स्पिन, मोलमोलाइ चुनौतीलगायतका गतिविधिहरूमार्फत काठमाडौंको विशिष्ट मोलमोलाइ चलनलाई रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएको थियो । चुनौतीहरू सफलतापूर्वक पूरा गर्ने सहभागीहरूले निःशुल्क मःमका साथै इनड्राइभका विशेष ब्रान्डेड उपहार सामग्री प्राप्त गरेका थिए । यस क्याम्पेनमार्फत करिब २,४०० जना प्रत्यक्ष सक्रिय रूपमा सहभागी थिए ।

इनड्राइभ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इनड्राइभको महिला उद्यमीहरूलाई विश्वव्यापी नेटवर्क र लगानीसँग जोड्ने योजना

इनड्राइभको महिला उद्यमीहरूलाई विश्वव्यापी नेटवर्क र लगानीसँग जोड्ने योजना
इनड्राइभ विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने राइड-हेलिङ एप

इनड्राइभ विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने राइड-हेलिङ एप
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको ‘युनिकर्न कम्युनिटी’मा आवद्ध भयो इनड्राइभ

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको ‘युनिकर्न कम्युनिटी’मा आवद्ध भयो इनड्राइभ
नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा इनड्राइभको ‘राइड मोर, विन मोर’ क्याम्पेन

नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा इनड्राइभको ‘राइड मोर, विन मोर’ क्याम्पेन
इनड्राइभले नेपालका चालकलाई २२ लाख बराबरको इन्धन सहयोग गर्ने

इनड्राइभले नेपालका चालकलाई २२ लाख बराबरको इन्धन सहयोग गर्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित