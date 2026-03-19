सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

लालपुर्जा माग्दै राजविराज नगरपालिकामा तालाबन्दी

लोकेन्द्र यादव
२०८३ जेठ १८ गते १९:१६

१८ जेठ, सप्तरी । जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) माग्दै राजविराज नगरपालिकामा स्थानीयवासीले तालाबन्दी गरेका छन् । सोमबार जग्गाधनी पुर्जा माग्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत संघर्ष समितिको अगुवाइमा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो ।

पटक–पटक आश्वासन दिएपनि हालसम्म लालपुर्जा नदिइएको भन्दै स्थानीय अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासी आन्दोलित छन् । उनीहरूले आफू नगरपालिकाको स्थापनाकाल अघिदेखि नै त्यहाँ बसिरहेको दाबी गर्दैआएका छन् ।

हकभोगका आधारमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने आन्दोलनरत् पक्षको एकसूत्रीय माग छ ।

निरन्तर शान्तिपूर्ण संघर्षबाट सुनुवाइ नभएपछि नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका संयोजक खेलानन्द दासले बताए ।  लालपुर्जा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनको भनाइ छ ।

संघर्ष समितिले ११ दिनसम्म धर्नालगायतका विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । विटोरी जग्गाको राजस्व राजविराज नगरपालिकामा बुझाउँदा समेत लालपुर्जा वितरणमा बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोशित उनीहरूले अब नापी कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आन्दोलनरत् पक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न देशव्यापी उर्दी जारी गरेपछि सशंकित छ । यहीकारण उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

उता, बोदेबरसाईन बजारका स्थानीयले पनि जग्गाको राजस्व  नगरपालिकामा बुझाउँदा समेत लालपुर्जा नदिइएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा वैशाख २९ गते नै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

