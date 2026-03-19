रास्वपाको निर्वाचन आयोग प्रमुखमा भुवन केसी मनोनीत

१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को निर्वाचन आयोग प्रमुखमा भुवन केसी मनोनीत भएका छन् ।
सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार केसीलाई मनोनीत गरिएको रास्वपाले जनाएको छ ।
यसअघि भरतमणि देवकोटाले राजनीनामा दिएपछि निर्वाचन आयोग प्रमुख पद रिक्त रहेको थियो । पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएपछि रास्वपाले उक्त रिक्त स्थानमा केसीलाई मनोनीत गरेको हो ।
