+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एक महिनादेखि भएन सशस्त्रका डीआईजीको पदस्थापन, मौखिक आदेशकै भरमा काम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १७:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बढुवा भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सशस्त्र प्रहरीका ६ जना डीआईजीको पदस्थापन हुन सकेको छैन ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदस्थापन नगर्दा डीआईजीहरू आईजीपीको मौखिक आदेशका भरमा काम गर्न बाध्य छन् ।
  • गत २२ वैशाखको निर्णयअनुसार बढुवा भएका उनीहरूले २८ वैशाखमा दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरेका थिए ।

१९ जेठ, काठमाडौं । बढुवा भएको एक महिना बित्दा समेत सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी (सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक) हरूको पदस्थापन हुन सकेको छैन ।

डीआईजीको पदस्थापन नहुँदा अहिले आईजीपीकै मौखिक आदेशको भरमा तोकिएको ठाउँमा बसेर डीआईजीहरूले काम गर्नु परेको छ ।

१२ वैशाखमा सशस्त्रका ६ एसएसपी डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए । २२ वैशाखको निर्णयअनुसार उनीहरू डीआईजीमा बढुवा भए । बढुवा भएका ६ डीआईजीहरू दिग्विजय सुवेदी, किरण बस्नेत, माधव प्रसाद पौडेल, प्रवीण कँडेल, राजेश उप्रेती र नेत्रबहादुर कार्कीले २८ वैशाखमा दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गरे ।

सामान्यतया बढुवा कर्न्फम भएकै बेला पदस्थापनको सूचना समेत एकै पटक निकाल्ने गरिन्छ । बढुवा भएको एक महिना बित्न लाग्दा समेत ६ डीआईजीको अहिलेसम्म पदस्थापन हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार एसएसपी र डीआईजीको सरुवा तथा पदस्थापनको जिम्मा गृहमन्त्रीको हुन्छ । ९ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि अहिले गृहमन्त्रालय हेर्ने छुटट्ै विभागीय गृहमन्त्री छैनन् ।

गृह मन्त्रालय समेत प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन्द्र) आफैंले राखेका छन् । जसकारण एसएसपी, डीआईजीको सरुवा तथा पदस्थापनको जिम्मा पनि अहिले गृहमन्त्रीकै हैसियतमा बालेनकै छ । तर एक महिना बित्दा समेत बालेनले सशस्त्रका डीआईजीको पदस्थापन गरेका छैनन् ।

आईजीपीकै मौखिक आदेशको भरमा डीआईजीहरूले जिम्मेवारी सम्हालेर काम गरिरहेको अवस्था छ ।

डीआईजी् पदस्थापन सशस्त्र प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गाईवस्तु निर्घात कुट्न लगाउन मेयरलाई सर्वोच्व अदालतको यस्तो निर्देशन

गाईवस्तु निर्घात कुट्न लगाउन मेयरलाई सर्वोच्व अदालतको यस्तो निर्देशन
बजेटले ईसीडी र कर्मचारीको पीडा सम्बोधन गरेन : शिक्षक महासंघ

बजेटले ईसीडी र कर्मचारीको पीडा सम्बोधन गरेन : शिक्षक महासंघ
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
कांग्रेसले संसदीय समितिहरूकाे बैठक बहिष्कार गर्ने

कांग्रेसले संसदीय समितिहरूकाे बैठक बहिष्कार गर्ने
जबरजस्ती संसद् चलाएकोबारे सभामुखसँग सांसदहरूको सवालजवाफ

जबरजस्ती संसद् चलाएकोबारे सभामुखसँग सांसदहरूको सवालजवाफ
सिद्धान्त विपरीतका कर लगाइयो, अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ

सिद्धान्त विपरीतका कर लगाइयो, अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित