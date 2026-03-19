नारायणीमा पौडी खेल्नेक्रममा डुबेर बेपत्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित नारायणी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा १९ जेठमा एक बालक बेपत्ता भएका छन् भने अर्का एक जनाको उद्धार गरिएको छ ।
- नदी किनारमा भेटिएको पोशाकका आधारमा ती बालकहरू चितवनको नारायणघाटस्थित बालकुमारी कन्या माविका विद्यार्थी भएको अनुमान छ ।
- इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका प्रमुख लक्ष्मण गिरीका अनुसार बेपत्ता बालकको खोजी कार्य जारी छ ।
१९ जेठ, नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट–२ स्थित नारायणी नदीमा डुबेर एक जना बालक बेपत्ता भएका छन् ।
नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा आज एक बालक बेपत्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण गिरीले जानकारी दिए ।
‘नारायणी नदीमा दुईजना पौडी खेल्न गएकामध्ये एक जना बेपत्ता भएका छन्, एक जनाको उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ’, उनले भने, ‘बेपत्ता भएका बालकको खोजी जारी छ ।’
बेपत्ता भएका र उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको दुवै बालकको परिचय खुल्न नसकेको उनले बताए ।
नदीमा पौडी खेल्न जाने क्रममा किनारमा खोलेर राखेको पोशाकका आधारमा दुवै बालक चितवनको नारायणघाटस्थित बालकुमारी कन्या माविमा अध्ययनरत विद्यार्थी भएको हुनसक्ने उनले बताए । रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4