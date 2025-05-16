+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राप्ती र नारायणी नदीमा बढे घडियाल गोही, गोलाघाटमा देखियो डल्फिन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते १०:५५
Listen News
0:00
0:30
🔊

५ पुस, चितवन । चितवनका दुई प्रमुख नदीहरु राप्ती र नारायणीमा दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजाति घडियाल गोहीको संख्या बढेको पाइएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले गरेको अनुगमन गणनाका क्रममा दुवै नदी प्रणालीमा ३६६ वटा घडियाल गोही प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राप्ती नदीमा २३१ वटा र नारायणी नदीमा १३५ वटा घडियाल गोही रहेको पाइएको हो । गत वर्ष दुवै नदीमा गरेर ३५२ वटा घडियाल गोही देखा परेको थियो जसमा राप्ती नदीमा २०६ र नारायणी नदीमा १४६ वटा रहेका थिए ।

यस वर्ष अनुगमनमा क्रममा घडियाल भाले गोहीको संख्या पनि बढेको देखिएको छ । राप्ती नदीमा ७ बटा र नारायणी नदीमा २ वटा गरी ९ वटा भाले घडियाल गोही अनुगमनको क्रममा देखा परेको थियो।

दुवै नदी प्रणालीमा भाले घडियाल गोहीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै रहेको पाइएको सूचना अधिकारी थापामगरले जानकारी दिए ।

निकुञ्जले २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि २९ गतेसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै बग्ने राप्ती नदी र नारायणी नदीमा घडियाल गोहीको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो ।

नदी प्रणालीमा घडियाल गोही तथा यसको बासस्थानको वर्तमान अवस्थाको अद्यावधिक जानकारी लिन यस्तो अनुगमन निरीक्षण गरिएको सूचना अधिकारी थापाले बताए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा सन् १९७८ देखि घडियाल गोही प्रजनन् केन्द्र स्थापना गरेर घडियाल गोही संरक्षणमा महत्वपूर्ण काम हुँदै आएको छ ।

केन्द्रले हरेक बर्ष खोलाबाट घडियालका अण्डा संकलन गरेर बच्चा तयार गरी राप्ती तथा नारायणीसहित देशका अन्य नदीहरुमा छाड्दै आएको छ ।

गोलाघाटमा देखियो डल्फिन

घडियाल गोही गणनाका क्रममा राप्ती र नारायणी नदी मिलन भएको गोलाघाट क्षेत्रमा एक डल्फिनसमेत देखिएको थियो । नारायणी नदीमा बेलाबखत यस्ता डल्फिनहरु देखिने गरेका छन् ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी थापामगरले डल्फिन देखिनु जैविक विविधताको दृष्टिले सकारात्मक संकेत भएको बताए ।

नारायणगढ नजिकै रहेको नदी किनारमा पनि २०८० सालमा डल्फिन देखिएको थियो । नारायणी नदीमा बेलाबखत यस्ता डल्फिन देखिने गरेका छन् । विषेश गरी गोलाघाट क्षेत्रमा डल्फिन देख्न पाइन्छ ।

घडियाल गोही नारायणी नदी राप्ती नदी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित