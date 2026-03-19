अमेरिकी, अष्ट्रेलियन र क्यानेडियन डलरको भाउ बढ्यो

२० जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर, युरो, युके पाउण्डको भाउ बढेको छ । आज अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिंगापुर डलर र जापानी ऐनको भाउ पनि बढेको छ ।
आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ७३ पैसा छ । हिजो अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २९ पैसा थियो ।
आज युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ८८ पैसा छ । हिजो युरो एकको खरिददर १७६ रुैपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो ।
पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ पनि बढेको छ । आज पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ७० पैसा छ । हिजो पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ५ पैसा थियो ।
आज अष्ट्रेलियन डलरको भाउ पनि बढेको छ । आज अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ६९ पैसा छ ।
क्यानेडियन डलरको भाउ पनि आज बढेको छ । आज क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०९ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ २६ पैसा छ । हिजो क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०९ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ १४ पैसा थियो ।
आज सिंगापुर डलरको भाउ पनि बढेको छ । आज सिंगापुर डलरको एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ४५ पैसा छ । हिजो सिंगापुर डलरको एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ २० पैसा थियो ।
जापानी ऐनको भाउ पनि बढेको छ । जापानी ऐन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५६ पैसा छ । हिजो जापानी ऐन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५५ पैसा थियो ।
हेर्नुहोस् आजको विनिमय दर–
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