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- तेह्रथुमको म्याङ्लुङबाट प्रहरीले १३ थान यार्सागुम्बा र ९ वटा मोटरसाइकलसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
- पक्राउ पर्नेमा संखुवासभाको मादी नगरपालिका–९ का जीवन लिम्बु, कर्णबहादुर लिम्बु, बादल लिम्बु र हर्कबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् ।
- बरामद सामग्री र नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई थप कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुममा बुझाइएको छ ।
२० जेठ, तेह्रथुम । तेह्रथुममा यार्सागुम्बासहित चार जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा संखुवासभाको मादी नगरपालिका–९ का जीवन लिम्बु, कर्णबहादुर लिम्बु, बादल लिम्बु र हर्कबहादुर श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार म्याङ्लुङ नगरपालिका–६ मा रहेको भुसीने जिपटारे सामुदायिक वन क्षेत्रबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
गोप्य सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले खोजतलासका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको साथबाट १३ थान यार्सागुम्बा तथा ९ वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ ।
बरामद सामग्रीसहित पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुममा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ ।
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