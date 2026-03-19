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‘डन ३’ विवादमा रणवीरविरुद्धको प्रतिबन्ध फिर्ता, त्यसविरुद्ध रणवीरले पनि हाले मुद्दा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १५:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • द फेडरेसन अफ वेस्ट इन्डिया सिने इम्प्लोएजले अभिनेता रणवीर सिंहविरुद्ध जारी गरेको असहयोग निर्देशन एक सातापछि फिर्ता लिएको छ ।
  • अभिनेता सिंहले अन्तिम समयमा चलचित्र 'डन ३' छाडेपछि संगठनले उनीविरुद्ध असहयोगको निर्णय गरेको थियो ।
  • चलचित्र उद्योगको हित र अन्य संस्थाको आग्रहमा फिर्ता लिइएको सो विवादलाई संवादमार्फत समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

मुम्बई । बलिउड फिल्मकर्मीको संगठन ‘द फेडरेसन अफ वेस्ट इन्डिया सिने इम्प्लोएज’ ले अभिनेता रणवीर सिंहविरुद्ध जारी गरेको ‘असहयोग निर्देशन’ एक सातापछि फिर्ता लिएको छ ।

डिसेम्बरमा रणवीर निर्देशक फरहान अख्तरको फिल्म ‘डन ३’ बाट अन्तिम समयमा बाहिरिएपछि संगठनले सो निर्णय गरेको थियो । संगठनले आफूलाई पठाइएका कानुनी नोटिसको जवाफ कानुनी टोलीमार्फत दिने जनाएको छ ।

भारतीय मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन र सिने एन्ड टिभी आर्टिस्ट्स एसोसिएसन लगायत अन्य फिल्म संस्थाहरूको आग्रहपछि यो निर्णय लिइएको बताइएको छ ।

बुधबार मुम्बईमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संगठनका प्रमुख सल्लाहकार अशोक पण्डितले भने, ‘हाम्रो अघिल्लो पत्रकार सम्मेलनपछि हामीले अन्य चलचित्र संस्थासँग सहयोग मागेका थियौं । हामीलाई आईएमपीपीए र प्रोड्युसर्स गिल्ड अफ इन्डियाबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भयो ।’

प्रोड्युसर्स गिल्ड अफ इन्डियाले अभिनेता सिंहले अन्तिम समयमा ‘डन ३’ छाडेको घटनाको आलोचना गर्दै त्यसबाट निर्माण कम्पनी एक्सेल इन्टरटेन्मेन्टलाई क्षति पुगेको जनाएको छ । तर समग्र फिल्म उद्योगको हितलाई ध्यानमा राख्दै असहयोग निर्देशन फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

पण्डितले भने, ‘उहाँहरूको आग्रह र चलचित्र उद्योगको व्यापक हितलाई ध्यानमा राख्दै हामी रणवीर सिंहविरुद्धको निर्देशन तत्काल प्रभावबाट फिर्ता लिन्छौं ।’ उनले रणवीर सिंह, एक्सेल इन्टरटेन्मेन्ट र सम्बन्धित सबै चलचित्र संस्थालाई एउटै टेबलमा बसेर मैत्रीपूर्ण ढंगले विवाद समाधान गर्न आग्रह पनि गरेका छन्, ताकि कुनै पक्षले आफूलाई अन्याय भएको महसुस नगरोस् ।

उनले थपे, ‘हामीले सुरुदेखि नै प्रोड्युसर्स गिल्डले अहिले भनेकै कुरा भन्दै आएका थियौं । सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्नु नै हाम्रो उद्देश्य थियो । हामी रणवीर सिंहलाई पनि अगाडि आएर सौहार्दपूर्ण रूपमा विषय टुंग्याउन आग्रह गर्छौं । उहाँ अझ ठूलो स्टार बन्नुहोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ ।’

संगठनले रणवीर र वरिष्ठ निर्माता टीपी अग्रवाल दुवैबाट कानुनी नोटिस प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष बीएन तिवारीले भने, ‘हामी कुनै दबाबमा झुकेका छैनौं । ७० वर्ष पुरानो संस्थाको रूपमा हामीले यस्ता धेरै कानुनी नोटिस सामना गरेका छौं । हाम्रो चाहना सबै पक्षले चाँडै समाधान खोजून् भन्ने मात्र हो ।’

उनले रणवीर व्यक्तिगत रूपमा अगाडि आएर संवाद गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि उनको टोलीले गलत सल्लाह दिएको दाबी गरे ।

रणवीर स‌िंह
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