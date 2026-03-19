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निगुरोको मूल्य बढ्यो

आज बिहीबार भने यसको भाउ किलोमा न्यूनतम ८० देखि अधिकतम ९० र औसत ८५ रुपैयाँ कायम छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १२:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिहीबार निगुरोको थोक मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँले बढेको छ ।
  • बुधबार औसत ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको निगुरोको भाउ बिहीबार बढेर ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
  • कालीमाटी बजारमा चैत पहिलो सातादेखि भित्रिन थालेको निगुरोको मूल्य आपूर्तिका आधारमा निर्धारण हुने गर्दछ ।

२१ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा निगुरोको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार बिहीबार निगुरोको मूल्य बढेको हो ।

निगुरोको मूल्य आज थोकमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढेको छ । बुधबार निगुरो थोकमा प्रतिकिलो न्यूनतम ७० देखि अधिकतम ८० र औसत ७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

आज बिहीबार भने यसको भाउ किलोमा न्यूनतम ८० देखि अधिकतम ९० र औसत ८५ रुपैयाँ कायम छ ।

बजारमा निगुरोको मूल्य आपूर्तिका आधारमा घटबढ हुन्छ ।

वैशाख दोस्रो साता बजारमा निगुरो प्रतिकिलो थोकमा औसत ९० देखि १ सय रुपैयाँसम्म किनबेच भएको थियो ।

बजारमा निगुरो चैत पहिलो सातादेखि आउन थालेको हो ।

निगुरो मूल्‍य
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