निगुरोको मूल्य बढ्यो

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- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिहीबार निगुरोको थोक मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँले बढेको छ ।
- बुधबार औसत ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको निगुरोको भाउ बिहीबार बढेर ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
- कालीमाटी बजारमा चैत पहिलो सातादेखि भित्रिन थालेको निगुरोको मूल्य आपूर्तिका आधारमा निर्धारण हुने गर्दछ ।
२१ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा निगुरोको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार बिहीबार निगुरोको मूल्य बढेको हो ।
निगुरोको मूल्य आज थोकमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढेको छ । बुधबार निगुरो थोकमा प्रतिकिलो न्यूनतम ७० देखि अधिकतम ८० र औसत ७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज बिहीबार भने यसको भाउ किलोमा न्यूनतम ८० देखि अधिकतम ९० र औसत ८५ रुपैयाँ कायम छ ।
बजारमा निगुरोको मूल्य आपूर्तिका आधारमा घटबढ हुन्छ ।
वैशाख दोस्रो साता बजारमा निगुरो प्रतिकिलो थोकमा औसत ९० देखि १ सय रुपैयाँसम्म किनबेच भएको थियो ।
बजारमा निगुरो चैत पहिलो सातादेखि आउन थालेको हो ।
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