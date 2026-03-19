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गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्ने गाडी चोरी

मध्यराति ठेचोबाट उक्त स्कर्पियो चोरी भएको पाइएको छ । स्कर्पियो हराएपछि प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले चढ्ने स्कर्पियो गाडी मध्यराति ठेचोबाट चोरी भएको छ ।
  • जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रले विभिन्न प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेर हराएको गाडीको खोजी भइरहेको बताए ।
  • सीसीटीभी फुटेजमा एक व्यक्तिले गाडी कुदाएर लगेको देखिएपछि प्रहरीले सवारी चालकसँग समेत सोधपुछ गरेको छ ।

२१ जेठ, काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले चढ्ने स्कर्पियो नै चोरी भएको छ ।

मध्यराति ठेचोबाट उक्त स्कर्पियो चोरी भएको पाइएको छ । स्कर्पियो हराएपछि प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रले स्कर्पियोको खोजी भइरहेको बताए ।

‘हामीले विभिन्न प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेर खोजी गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म स्कर्पियो भेटिएको छैन,’ मिश्रले भने ।

सीसीटीभी फुटेजमा एक व्यक्तिले स्कर्पियो लगेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

स्कर्पियोका चालकसँग समेत प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ । चालकले भने राति आफू सुतेको अवस्थामा चोरी भएकाले केही थाहा नभएको बताएका छन् ।

गाडी चोरी
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