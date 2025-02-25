एसियन गेम्स छनोट : मलेसियालाई हराउँदै नेपाल समूहविजेता

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- सिंगापुरमा भइरहेको एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोटमा नेपालले मलेसियालाई १६७ रनले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ ।
- नेपाली ओपनर कुशल भुर्तेल लगातार दुई टी-२०आई शतक बनाउने पहिलो नेपाली र विश्वकै १०औं खेलाडी बनेका छन् ।
- नेपालले प्रस्तुत गरेको २७६ रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियालाई १०८ रनमा रोक्दै नेपाल समूह 'ए' को विजेता बनेको छ ।
२१ जेठ, काठमाडौं । सिंगापुरमा भइरहेको एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोटमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ ।
बिहीबार भएको खेलमा नेपालले मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित निकाल्दै समूह ‘ए’ को विजेता बनेको छ । नेपालले दिएको २७६ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १०८ रन मात्र बनायो ।
कप्तान सायद अजिजले सर्वाधिक ५४ रन बनाउनुबाहेक अन्य ब्याटरबाट उल्लेख्य प्रदर्शन हुन सकेन । शर्विन मुनियान्डीले १८ तथा मुहम्मद हाजिकले १३ रन बनाए ।
नेपालका लागि शेर मल्लले ४ ओभरमा १४ रन दिएर ३ विकेट लिए । सन्दीप लामिछाने, करण केसी, सोमपाल कामी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र कुशल मल्लले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि ओपनिङ ब्याटर कुशल भुर्तेलको कीर्तिमानी शतक मद्दतमा नेपालले विशाल योगफल खडा गरेको थियो ।
टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २७५ रन बनाएको थियो । भुर्तेलले ५४ बलमा १४ चौका र ८ छक्कासहित १२६ रन बनाए । अर्का ओपनर आसिफ शेखले २४ बलमा ६८ रन बनाए ।
टी-२०आईमा भुर्तेलले लगातार दोस्रो तथा करियरको तेस्रो शतक प्रहार गरेका हुन् । भुर्तेलले यही प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा चीनविरुद्ध ३५ बलमा शतक प्रहार गरेर ४३ बलमा १२९ रन बनाएर आउट भएका थिए ।
मलेसियासँग उनले ४४ बलमा शतक प्रहार गरे । भुर्तेल लगातार दुई टी-२०आई शतक बनाउने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन् । यस्तै समग्रमा विश्वको १०औं खेलाडी हुन् । कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ११ बलमा ३१ रन बनाए ।
मलेसियाका लागि विरानदीप सिंहले ४ ओभरमा २२ रन दिएर ३ विकेट लिए । विजय उन्नी र सायद अजिजले २-२ विकेट लिए ।
नेपालले चीनविरुद्ध २२१ रनको अर्को विशाल जित निकालेको थियो ।
समूह ए मा नेपालसँगै मलेसिया र चीन थिए । चीनलाई नेपाल र मलेसिया दुवैले हराएका थिए । नेपाल र मलेसिया दुवै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्।
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