+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा माइतीघरमा नेकपाको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

नेकपाका भातृ संगठनहरूले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ जेठ २१ गते १७:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका भातृ संगठनहरूले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
  • प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभाको १७ जेठको बैठकमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का भातृ संगठनहरूले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।

नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा उनीहरूले बिहीबार प्रदर्शन गरेका हुन् ।

देशको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गरौं, सीमाबारे गलत बोल्न पाइँदैन, झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, जिम्मेवार बोल, सत्य बोल, राष्ट्रको सम्मान जोगाऊ लगायतका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको १७ जेठको बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नेकपा विरोध बालेन शाह माइतीघर प्रदर्शन
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
सामुदायिक विद्यालयमा ‘वी मेन क्लब’ : बदलिँदो सोच, बदलिँदो पुस्ता

सामुदायिक विद्यालयमा ‘वी मेन क्लब’ : बदलिँदो सोच, बदलिँदो पुस्ता
अपी स्कुल जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू–१६ क्रिकेटको क्वाटरफाइनलमा

अपी स्कुल जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू–१६ क्रिकेटको क्वाटरफाइनलमा
निलम्बनमा परे कांग्रेस बारा सभापति यादव

निलम्बनमा परे कांग्रेस बारा सभापति यादव
खिम्ती जलविद्युत्‌काे सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण विषयमा अध्ययन गर्न वार्ता समिति पुनर्गठन 

खिम्ती जलविद्युत्‌काे सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण विषयमा अध्ययन गर्न वार्ता समिति पुनर्गठन 
फिफा विश्वकप २०२६ मा नदेखिने सबैभन्दा ठूला स्टार

फिफा विश्वकप २०२६ मा नदेखिने सबैभन्दा ठूला स्टार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित