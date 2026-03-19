प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा माइतीघरमा नेकपाको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

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- नेकपाका भातृ संगठनहरूले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
- प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभाको १७ जेठको बैठकमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का भातृ संगठनहरूले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा उनीहरूले बिहीबार प्रदर्शन गरेका हुन् ।
देशको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गरौं, सीमाबारे गलत बोल्न पाइँदैन, झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, जिम्मेवार बोल, सत्य बोल, राष्ट्रको सम्मान जोगाऊ लगायतका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको १७ जेठको बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
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