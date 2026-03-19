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नेपालमा चिनियाँ फिल्मको व्यवसायिक रिलिज हुने आशा, ६ फिल्म देखाइए

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते १३:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा पुरस्कृत र प्रतिस्पर्धामा रहेका ६ चिनियाँ फिल्म काठमाडौंको छायाँ हलमा तीन दिनसम्म प्रदर्शन गरिए ।
  • चीन चलचित्र प्रशासन र नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आयोजित उक्त प्रदर्शनी करिब १४ सय दर्शकले अवलोकन गरे ।
  • प्रदर्शनीले नेपाल र चीनबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बढावा दिनुका साथै दुवै देशमा व्यावसायिक चलचित्र प्रदर्शनको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा पुरस्कृत र प्रतिस्पर्धा गरेका ६ फिल्मको प्रदर्शन यहाँ गरिएको छ । महोत्सवको प्रवद्र्धन कार्यक्रम ‘तियानतान अवार्ड प्यानोरामा’ अन्तर्गतको यस प्रदर्शन छायाँ हलमा ३ दिनसम्म गरिएको थियो ।

चीन चलचित्र प्रशासन र बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवले नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम गरेका हुन् ।

तीन दिनसम्म देखाइएका ती फिल्मलाई करिब १४ सय दर्शकले हेरेको आयोजकले जनाएको छ । उनीहरूले आफूलाई मन परेको विभिन्न जनराका चिनियाँ फिल्मको नेपालमा व्यवसायिक प्रदर्शनको अपेक्षा गरेको प्रेषित विवरणमा उल्लेख छ ।

यस कार्यक्रमपछि चिनियाँ फिल्मकर्मीले नेपाली बजारलाई गम्भीरताका साथ लिएको महसुस भएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केपी पाठकले अनुभव व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘चिनियाँ चलचित्र पनि नेपालमा नियमित तथा व्यावसायिक रूपमा प्रदर्शन हुने वातावरण निर्माण हुने र नेपाली चलचित्र चिनियाँ बजारमा विभिन्न माध्यमबाट प्रदर्शन हुनेमा हामी आशावादी छौं । दुई देशको बजारमा एक–अर्कालाई प्रवेश गराउने माध्यम यस्तै कार्यक्रमहरू हुन् ।’

चिनियाँ दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन तथा मिनिसटर काउन्सिलर चोउ पानले चीन र नेपालबीचको यस कार्यक्रममा मन्तव्य राखेका थिए । उनले दुई देशबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदानको सबैभन्दा जीवन्त माध्यम फिल्म भएको बताए ।

कार्यक्रमको पहिला दिन मंगलबार फिल्म ‘ट्रयाप्ड’, ‘बियोन्ड द स्काइज’ र ‘समर डायरी’ प्रदर्शन भएको थियो । दोस्रो बुधबार ‘समर डायरी’, ‘द स्याडोलेस टावर’ र ‘जर्नी टु द वेस्ट’ प्रदर्शन भएको थियो ।

अन्तिम दिन बिहीबार ‘लस्ट इन द स्टार्स’, ‘द स्याडोलेस टावर’ र ‘जर्नी टु द वेस्ट’ प्रदर्शन भएको थियो । कार्यक्रमको पहिलो दिन ‘द ट्रयाप्ड’का निर्देशक सागर झाङले फिल्म प्रदर्शन पश्चात नेपाली दर्शकसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए ।

उनले आफ्नो किशोरावस्थाको सम्झना यस फिल्म समेटेको जानकारी दिए । सस्पेन्स क्राइम जनरामा बनेको यो फिल्ममा सन् १९९५ मा चीनमा बन्दुक प्रतिबन्ध हुनुभन्दा एक वर्षअघि जेलबाट भागेको एक गुण्डाले सहरमा बिताण्डा मच्चाएको कथा देखाइएको छ । तथापि, यसको कथा पूर्ण काल्पनिक भएको निर्देशक झाङको भनाइ छ ।

झिहाई लिउद्वारा निर्देशित फिल्म ‘बियोन्ड द स्काइज’ले युद्धको कथा समेटेको छ ।

सन् १९३५ मा चिनियाँ गृहयुद्धको एक घटनाबारे बनेको यो फिल्मले ४८ घण्टा भित्र शत्रुको गोलाबारुद डिपो ध्वस्त पार्ने अभियानमा निस्केका एक साहसी युवा कम्युनिस्ट सिपाहीको कथा प्रस्तुत गर्दछ । उनका साथमा ३५० सहकर्मी सिपाहीको जीवन खतरामा रहेको परिस्थितिले फिल्मलाई रोचक बनाएको छ ।

वु सुआङ निर्देशित ‘समर डायरी’ मरुभूमिमा बस्ने एक बालक आफ्नी आमा खोज्न सहर निस्किँदा विकसित परिस्थिति र उसको जीवनमा आएको परिवर्तनको कथामा बनेको छ ।

झाङ लु निर्देशित फिल्म ‘द स्याडोलेस टावर’ एक असफलताको सामना गरिरहेका वृत्तचित्र निर्मातालाई केन्द्रीय भूमिकामा छन् । बेइजिङ सहरको छायाँ र उज्यालोबीच जीवनमा असफलता भोगिरहेका एक वृत्तचित्र निर्माताको रहस्यमयी युवतीसँगको भेट र निकटताबारेको कथामा फिल्ममा प्रस्तुत छ ।

‘जर्नी टु द वेस्ट’को निर्देशक दाशाङ कोङ हुन् । यस फिल्मका शीर्ष कलाकार एक पत्रिकाका सम्पादक हुन्छन् । पत्रिकाको स्तर खस्किए पनि उनी एलियनको खोजीमा लागिरेहका हुन्छन् । यही अवस्थमा अन्तरिक्षबाट आएको संकेतले उनी एलियनको खोजीमा पुनः सक्रिय रहेको कथामा यो फिल्म बनेको छ । हाँस्य खुराकहरूले यो फिल्मले मनोरञ्जन प्रदान गर्छ ।

फिल्म ‘लस्ट इन द स्टार’ सस्पेन्स क्राइम जनराको फिल्म हो । यसको कथा थाइल्यान्डमा एक गर्भवती महिलालाई भीरबाट खसालिएको वास्तविक घटनामा आधारित छ ।

नवविवाहित श्रीमती हनिमुनको क्रममा रहस्यमय रूपमा हराउँछिन् । सबैले उनका श्रीमानलाई हत्याराका रुपमा शंका गर्छन् । मृत भनिएकी श्रीमती अचानक सकुशल फिर्ता भएको घटनाले आश्चर्य प्रदान गर्छ । यो फिल्ममा सस्पेन्स खुराक प्रशस्त पाइन्छ ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्रसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयका कन्फुसियस इन्स्टिच्युटहरूको पनि सहयोगमा यो कार्यक्रम भएको हो ।

चिनियाँ फिल्म
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