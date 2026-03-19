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कक्रोच जनता पार्टीले आज प्रदर्शन गर्दै

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते ७:५५

२३ जेठ, काठमाडौं । व्यङ्ग्यात्मक अनलाइन ‘कक्रोच पिपल्स पार्टी’ले आज नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन गर्दैछ । शिक्षामन्त्रीविरुद्ध आज शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो । प्रदर्शनको अनुमति लिइसकेको पार्टीले जनाएको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागी हुन पार्टीका संस्थापक अभिजीत डिप्के शुक्रबार नै अमेरिकाबाट भारत फर्किएका छन् । बोस्टन विश्वविद्यालयका ३० वर्षीय स्नातक डिप्केले अनलाइन आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारत आएका हुन् ।

उनी यसअघि राजनीतिक सञ्चार रणनीतिकारका रूपमा आम आदमी पार्टीसँग पनि जोडिएका थिए । उनैले १६ मे मा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) स्थापना गरेका हुन् । सिजेपीले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शैलीमा अनलाइन गतिविधि विस्तार गरेको हो ।

यो अभियान सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्तले आलोचनात्मक युवाहरूलाई ‘कक्रोच’ र ‘परजीवी’ भनेको टिप्पणीपछि सुरु भएको बताइएको छ । पछि ती टिप्पणी सन्दर्भबाट बाहिर लगिएको भनिएको थियो ।

सिजेपीले छोटो समयमै सामाजिक सञ्जालमा ठूलो लोकप्रियता पाएको छ । भारतमा यसको इन्स्टाग्राम खातामा दुई करोड २० लाखभन्दा बढी फलोअर्स छन् । यो सङ्ख्या भाजपाको ९० लाख र कांग्रेसको एक करोड ३० लाखभन्दा धेरै हो ।

डिप्केले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको परीक्षा अनियमितता आरोपका कारण राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । उनले एक्समा लेख्दै आफ्नो कानूनी प्रक्रियामा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । र, दिल्लीमा भीड नगर्न समर्थकलाई आग्रह गरेका छन् ।

लद्दाखका कार्यकर्ता सोनम वाङचुकले पनि शनिबारको प्रदर्शनमा सहभागी हुने भएका छन् । भारतमा सामाजिक सञ्जालमा कडा निगरानीबीच सिजेपीका केही ह्यान्डल अवरुद्ध गरिए पनि यसको लोकप्रियता निरन्तर बढिरहेको छ ।

कक्रोज पार्टी
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