रास्वपा अधिवेशन : कुन जिल्लामा सभापति को ?

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कोशीका ८ र बागमतीका ९ जिल्लासहित मुलुकका विभिन्न जिल्लामा अधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।
- बर्दियामा सम्पन्न अधिवेशनबाट शान्ता बुढा क्षेत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महिला जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएकी छिन् ।
- प्रतिनिधि विवाद र आकांक्षीहरूबीच सहमति हुन नसक्दा सिन्धुपाल्चोक तथा मधेश प्रदेशका केही जिल्लाको अधिवेशन स्थगित भएको छ ।
२४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कोशी प्रदेशका १४ मध्ये ८ जिल्ला अधिवेशन शनिबार सम्पन्न गर्यो । सुनसरीमा सागर दाहाल, झापामा ओम भण्डारी, ताप्लेजुङमा राजनकुमार गुरुङ, मोरङमा भरत कँडेल, तेह्रथुममा सुमन खत्री, भोजपुरमा ख्यामबहादुर भुजेल, संखुवासभामा भक्तनारायण श्रेष्ठ र ओखलढुंगामा कृष्णबहादुर थापाको नेतृत्वमा नयाँ समिति बने ।
रास्वपाका अनुसार धनकुटा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र इलाममा भने आज आइतबार अधिवेशन भइरहेको छ । पाँचथरको अधिवेशनको मिति तय गरिएको छैन ।
मधेशका दुई जिल्ला महोत्तरी र रौतहटमा हिजो रोकिएको अधिवेशनको मिति तय गरिए पनि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेन ।
हिजो हुन नसकेका दुई जिल्लासहित सिरहा, पर्सा र सर्लाहीको अधिवेशन आइतबार भइरहेको रास्वपा मधेश संगठन विभागकी प्रमुख कामिनी चौधरीले जानकारी गराएकी थिइन् । तर निर्वाचन आयोगले भने सर्लाहीको अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।
महोत्तरी र रौतहटमा हिजो अधिवेशन हुन नसक्नुमा प्रतिनिधि विवाद मुख्य कारण रहेको छ । मधेशबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका एक सांसदले भने, ‘वैशाख १५ गतेपछि विभागको सदस्य बनेकालाई प्रतिनिधि बनाउन नमिल्ने पत्र आएको रहेछ । प्रतिनिधि छनोटको कुरा हिजो मिलाउन समय नपुगेको हुँदा स्थगित भएको हो ।’
मधेश संगठन विभाग प्रमुख चौधरीले प्रक्रिया सक्दासक्दै हिजो ढिलो भएकाले महोत्तरी र रौतहटको अधिवेशन पनि आज गर्न लागिएको बताइन् । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको अधिवेशन नभई जिल्लाको गर्न नमिल्ने हुँदा धनुषाको अधिवेशन रोकिएको चौधरीले जानकारी दिइन् ।
बारा र सप्तरीको अधिवेशन मिति भने तोकिएको छैन । धनुषा र बाराको अधिवेशन जेठ २६ गतेका लागि तय गरिएको छ ।
जेठ २३ र २४ गते अधिवेशन हुन नसकेका जिल्लामा महाधिवेशनपछि अधिवेशन गरिने रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए ।
बागमतीका ९ जिल्लामा अधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । काठमाडौंमा राजा शाक्य, भक्तपुरमा रामेश्वर बस्नेत, काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रवीण ढकाल, सिन्धुलीमा अविनाश बस्नेत, रामेछापमा रमेश रायमाझी, दोलखामा दिनेश बस्नेत, नुवाकोटमा रामेश्वर गजुरेल, धादिङमा राजन अर्याल र मकवानपुरमा सञ्जीव पाठक सभापति बनेका छन् ।
हिजो तय गरिएको सिन्धुपाल्चोक अधिवेशन भने स्थगित गरिएको छ । रास्वपाले विविध कारणले अधिवेशन स्थगित गरेको जानकारी गराएको छ । तर त्यो ‘विविध कारण’ बारे रास्वपाले खुलाएको छैन ।
सिन्धुपाल्चोकका कार्यवाहक सभापति पासाङ तामाङले आकांक्षीबीचमा सहमति खोज्न समय लागेको हुँदा अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार सभापति पदका लागि आकांक्षीको संख्या पाँच जना रहेको छ । कार्यवाहक जिल्ला सभापति तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहमति हुने प्रयास गर्दा हिजो समय धेरै लाग्यो । भोटिङ गरेर छान्नु पर्ने भयो । मतपत छाप्न समय आवश्यक पर्यो ।’
तामाङका अनुसार अधिवेशनका लागि नयाँ मिति तोकिएको छैन । सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला अधिवेशन गर्न पार्टीले तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । मधुकुमार चौलागाईं, विनोद कँडेल, करुणा पाण्डे रहेको निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ ।
चितवन, ललितपुर र रसुवाको अधिवेशन आइतबारका लागि तोकिएको छ । ती स्थानमा जारी अधिवेशनको परिणाम आइसकेको छैन ।
गण्डकी ५ जिल्ला स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीमा हिजो (शनिबार) अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छ । थप चार जिल्ला तनहुँ, नवलपुर, गोरखा र लमजुङमा आज नेतृत्व चयन गरिँदै छ । दुई हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा हाल अधिवेशन हाल नगरिने भएको छ ।
कास्कीको प्रथम अधिवेशनबाट सभापतिमा यदुनाथ अधिकारी १ मतले निर्वाचित भएका छन् । उनले सभापतिका अर्का प्रतिस्पर्धी एकराज न्यौपानेलाई पराजित गरेका हुन् । यसअघि तदर्थ समितिको सभापति रहेका उनी निर्वाचनबाट पुनः सोही पदमा दोहोरिएका हुन् ।
स्याङ्जामा शनिबार भएको अधिवेशनले संस्थापक जिल्ला सभापतिलाई निर्वाचित गरेको छ । प्रथम अधिवेशनबाट विश्वास भण्डारीले सभापतिका अर्का उम्मेदवार उपेन अर्याललाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरे ।
पर्वतमा पनि मतदान गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छ । सभापति पदका दुई प्रतिस्पर्धीमा जालबहादुर पुन निर्वाचित भए । पुनले गंगालाल रिमाललाई हराए ।
रास्वपा म्याग्दी सभापतिमा यसअघिकै सभापति युवराज रोका सर्वसम्मत चयन भएका छन् । गत निर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका उनले महावीर पुनलाई सघाउन उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका ८ जिल्लामा हिजो अधिवेशन गर्ने भनिए पनि पाँच वटामा सम्पन्न भएको छ । बर्दियामा शान्ता बुढा क्षेत्री, पाल्पामा विष्णु भण्डारी, रोल्पामा बलाराम थापा, दाङमा किरण खनाल र गुल्मीमा हरि श्रेष्ठ सभापति चयन भएका छन् । पाल्पा र रोल्पामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको थियो भने अन्य तीन जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो ।
बर्दियाबाट शान्ता बुढा क्षेत्री रास्वपाको पहिलो महिला सभापतिमा निर्वाचित भएकी छिन् । हिजो भएको अधिवेशनबाट बुढा क्षेत्री फराकिलो मतान्तरले जिल्ला सभापति चुनिएकी हुन् । संस्थापक सभापति विपिन पौडेलको ह्दयाघातबाट निधन भएपछि कार्यवाहक सभापतिको भूमिकामा बुढा क्षेत्री थिइन् ।
नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, रोल्पा, अर्घाखाँची, रुपन्देही र प्युठानमा आज अधिवेशन भएको छ । लुम्बिनी रास्वपाका उपसभापति शालिक घिमिरेका अनुसार आज अधिवेशन हुनेमा नवलपरासी बाहेक अन्य जिल्लामा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरिने भएको छ । पूर्वी रुकुममा भने अधिवेशनको मिति टुंगो नलागेको प्रदेश उपसभापति घिमिरेले जानकारी गराए ।
कर्णालीमा कालीकोट, हुम्ला र सल्यानको अधिवेशन सकिएको छ । यी तीनै जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको हो । सल्यानमा प्रकाश नेपाली, कालीकोटमा प्रेम केसी र हुम्लामा बुँदे बुढा सर्वसम्मत सभापतिमा चयन भए ।
सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, मुगु र जुम्लामा आज अधिवेशन जारी रहेको कर्णालीका सभापति मदन खड्काले जानकारी दिए । डोल्पामा दुई महिनाअघि नै नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा शनिबार भएको अधिवेशनमा बैतडीमा भीमनाथ, बझाङमा सत्यराज उपाध्याय र डडेलधुरामा सुरेन्द्र अवस्थी सभापति चयन भएका छन् । बैतडीमा मतदानमार्फत नेतृत्व चयन गरिएको र अन्य दुईमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको सुदूरपश्चिम सहमहामन्त्री करिश्मा कठरियाले जानकारी गराइन् ।
आइतबार अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला र बाजुरा अधिवेशन जारी रहेको छ । सुदूरपश्चिममा अधिवेशन जारी रहेका ६ जिल्लामा सर्वसम्मत वा निर्वाचन हुने छलफलकै क्रममा रहेको सहमहामन्त्री कठरियाले जानकारी दिइन् । उनले अलनाइनखबरसँग भनिन्, ‘अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । कहाँ सर्वसम्मत गर्ने र कहाँ मतदान गर्ने टुंगो लगाउने छलफलबाट निर्णय हुन्छ ।’
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