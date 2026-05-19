0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

म्यारिअटसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले भने : विश्वका अर्बपतिको गन्तव्य नेपाल बन्न सक्छ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १२:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय लक्जरी होटल ब्रान्ड ‘द रिट्च कार्लटन’ नेपाल भित्रिनु सुखद् भएको बताउनुभयो ।
  • काठमाडौंको ठमेलमा चौधरी समूहको साझेदारीमा सो होटल सञ्चालन गर्ने घोषणा भएपछि म्यारियटका अध्यक्षले अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्नुभयो ।
  • होटलको उपस्थितिले विश्वका अर्बपतिहरूको पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल बन्न सक्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गर्नुभयो ।

२६ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय लक्जरी होटल ब्रान्ड ‘द रिट्च कार्लटन’ नेपाल भित्रिनु सुखद् भएको बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा म्यारियट इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेभीस म्यारिअट र नेपाली साझेदार चौधरी समूहका व्यवस्थापकहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । काठमाडौंको ठमेलमा चौधरी समूहसँगको साझेदारीमा द रिट्च कार्लटन होटल सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको दोस्रो दिन मन्त्रालयमा यो भेटघाट भएको हो ।

भेटमा अर्थमन्त्री डा‍.वाग्लेले अध्यक्ष डेभिस म्यारिअटलाई नेपालमा व्यवसाय विस्तार गरेर विश्वका धनाढ्यहरूका गन्तव्यमा नेपाल थपिदिएकोमा धन्यवाद दिए । द रिट्च कार्लटनको उपस्थितिले विश्वका अर्बपतिहरूको गन्तव्य नेपाल बन्न सक्ने उनले बताए ।

‘तपाईंहरूको नयाँ परियोजना घोषणाले लगानीकर्ताका लागि नयाँ उत्साह थपेको छ । नेपालमा लगानी भित्र्याउन र विश्वका धनाढ्यहरूले अब नेपालको द रिट्च कार्लटनलाई आफ्नो गन्तव्य बनाउन सक्छन् भन्ने सोच विकास भएको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यसले नेपालको पर्यटनलाई अर्को उचाइ दिनसक्छ ।’

नयाँ सरकारले लगानीमैत्री वातावरणका लागि काम गरिरहेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले म्यारिअट र द रिट्च कार्लटनलाई काठमाडौं बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न आग्रह गरे । लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार एवम् कानूनी सहजीकरणमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने वचन पनि अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताहरूलाई दिए ।

‘सरकार तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षाका लागि प्रतिवद्ध छ । व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिने हवाई र स्थलगत पूर्वाधार विकास हाम्रा प्राथमिकतामा छन्,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘तपाईंहरू नेपालको ब्रान्डिङ गर्नुहोस् । मलाई लाग्छ अब विश्वका अर्बपतिहरूको गन्तव्य नेपाल पनि बन्न सक्छ ।’

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष डेभिस म्यारिअटले नेपाल विश्वस्तरीय पथ प्रदर्शक गन्तव्य रहेको र हिमालको देश भएकाले यो सन्देश विश्व बजारमा थप फैलाउने काम द रिट्च कार्लटनले गर्ने बताए । नेपालमा द रिट्च कार्लटन घोषणा गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी मिलेको भन्दै उनले थप लगानी विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

‘नेपाल प्रचुर पर्यटन सम्भावनाको देश हो । विश्वस्तरीय ट्रेकिङ गन्तव्य र हिमालको देशलाई द रिट्च कार्लटनको उपस्थितिले सुखद् सन्देश दिनेछ,’ अध्यक्ष डेभिस म्यारिअटले भने । भेटमा सीजी हस्पिटालिटी होल्डिङस् तथा सीजी क्रप ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीले नेपाल लगानी अवसरहरूको प्रचुर सम्भावनाको मुलुक रहेको बताए ।

नयाँ सरकार बनेपछि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको भन्दै उनले सरकारबाट यथेष्ट साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । भेटमा सीजी क्रप ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र म्यारियट एसिया प्यासिफिक (चीन बाहेक) का अध्यक्ष राजीव मेनन र अर्थमन्त्रीको सचिवालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

म्यारिअट स्वर्णिम वाग्ले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निजामती सेवा संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय

निजामती सेवा संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय
तल्लो अरुण लगायत ४ जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय  

तल्लो अरुण लगायत ४ जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय  
नेपालमा पहिलो ‘जेडब्लू म्यारिअट’ भित्रिँदै

नेपालमा पहिलो ‘जेडब्लू म्यारिअट’ भित्रिँदै
करका दर हेरफेरको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ताले गरे अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ

करका दर हेरफेरको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ताले गरे अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ
सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय

सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय
गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ फर्किँदै, आजै शपथको तयारी

गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ फर्किँदै, आजै शपथको तयारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित हुने जोखिम

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित हुने जोखिम
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित