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सीमासँग जोडिएको विषयमा बोलिएन भने इतिहासले पनि माफी गर्दैन : क्षितिज थेबे

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १३:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले सीमा विवादबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
  • प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते संसद्मा नेपालले पनि भारतको जमीन मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका हुन् ।
  • विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

२६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले सीमा जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति उचित नरहेको भनेर माफी माग्न आग्रह गरेका छन् ।

‘सीमासँग जोडिएको विषयमा बोलिएन भने इतिहासले पनि माफी गर्दैन’ उनले भने । यसमा प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरू मात्रै नभएर सत्तापक्षमा रहेका सांसदहरू पनि बोल्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका कारण संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

मंगलबार पनि प्रतिपक्षीले अवरोध गरेपछि सभामुखले बोल्न समय दिए । त्यसक्रममा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आग्रह गरेका हुन् ।

क्षितिज थेबे
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