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पर्यटनबाट मुलुकले गर्ने आय घट्यो, सेवा क्षेत्र घाटामा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १८:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालको भ्रमण आय २.२ प्रतिशतले घटेर ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
  • सोही अवधिमा नेपालको खुद सेवा आय ६८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
  • यस अवधिमा शिक्षातर्फको भ्रमण व्यय बढेर १ खर्ब २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

२६ जेठ, काठमाडौं । पर्यटनबाट मुलुकले गर्ने आय सामान्य घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाखमसान्त)सम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार वैशाखसम्म खुद सेवा आय ६८ अर्ब २२ करोड घाटामा छ ।

यस अवधिमा भ्रमण आय ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा भ्रमण आय ७५ अर्ब ८३ करोड थियो ।

यस अवधिमा भ्रमण व्यय १ खर्ब ७७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा भ्रमण व्यय १ खर्ब ८४ अर्ब २२ करोड भएको थियो ।

यस वर्ष आम्दानी २.२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै खर्च ३.४ प्रतिशतले घटेको छ । आय भन्दा खर्च धेरै हुँदा खुद सेवा आय घाटामा रहेको हो । सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्ययमा शिक्षातर्फको खर्च १ खर्ब २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १ खर्ब १२ अर्ब ३९ करोड व्यय शिक्षाको थियो ।

 

पर्यटन आम्दानी
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