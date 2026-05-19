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यस्ता छन् गृहमन्त्रीका चार निर्णय

आज पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफूले चारवटा निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १९:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २६ जेठमा पदभार ग्रहण गर्दै २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने निर्णय गरे ।
  • उनले जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्ने र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई बलियो बनाउने निर्णय गरे ।
  • गृहमन्त्री गुरुङले छानबिनमा रहेका अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने र पुराना सबै फाइल खोल्ने बताए ।

२६ जेठ, काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । आज पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफूले चारवटा निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।

यस्ता छन् चार निर्णय

– २०५८ सालको दरबार हत्याकण्डको फाइल पुन खोल्ने ।

– जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्ने ।

– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अझै बलियो बनाउने ।

– छानबिनमा रहेका अनुसन्धान प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने र हरेक फाइल खोल्ने ।

सुधन गुरुङ
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