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१ प्रतिशत बिन्दुभन्दा धेरै घट्यो वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आव वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार ब्याजदर ६.१७ प्रतिशत थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १९:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर गत वर्षको तुलनामा घटेर ४.९७ प्रतिशत कायम भएको छ ।
  • यस अवधिमा विकास बैंकहरूको औसत आधार दर ६.९५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ७.३० प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
  • वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत, विकास बैंकको ७.८७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.१४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

२६ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ४.९७ प्रतिशत कायम भएको छ ।

यो ब्याजदर गत आव सोही अवधिको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा धेरैले कम हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आव वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार ब्याजदर ६.१७ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी चालु आव वैशाखसम्म विकास बैंकहरूको आधार दर ६.९५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ७.३० प्रतिशत छ ।

२०८२ वैशाख मसान्तमा विकास बैंकहरूको औसत ब्याजदर ८.२४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.११ प्रतिशत थियो ।

२०८३ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत, विकास बैंकहरू ३.७० र वित्त कम्पनीहरूको ४.५९ प्रतिशत छ ।

२०८२ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशत, विकास बैंक ५.११ र वित्त कम्पनीहरूको ६.१५ प्रतिशत थियो ।

त्यसैगरी २०८३ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत, विकास बैंक ७.८७ र वित्त कम्पनीहरूको ९.१४ प्रतिशत छ ।

२०८२ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.११ प्रतिशत, विकास बैंक ९.४५ र वित्त कम्पनीहरूको १०.३१ प्रतिशत थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदर वित्तीय क्षेत्र
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