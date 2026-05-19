0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विदेशी विनिमय सञ्चिति नाघ्यो ३७ खर्ब

२०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १७:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
  • अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २४ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ अर्ब १९ करोड डलर पुगेको छ ।
  • रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार र आयातमा आएको ह्रासका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य बढेको हो ।

२६ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष वैशाखसम्म विदेशी विनियमय सञ्चिति हालसम्मकै धेरै भएको छ । यस अवधिसम्म मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो ।

२०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८३ वैशाख मसान्तमा ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड पुगेको हो ।

चालु आव हालसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर सुधार आएका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको हो । साथै, आर्थिक सुस्तताका कारण आयातमा अपेक्षित सुधार नहुँदा विदेशी सञ्चिति हालसम्मकै उच्च पुगेको हो ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०८३ वैशाख मसान्तमा २४ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ अर्ब १९ करोड पुगेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा २०८३ वैशाख मसान्तमा ३६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ९८ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रहेकोमा २०८३ वैशाख मसान्तमा ५४.४ प्रतिशतले वद्धि भई ४ खर्ब ६ अर्ब १७ करोड कायम भएको छ । २०८३ वैशाख मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २०.६ प्रतिशत छ ।

२०८३ वैशाख मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कुल गार्हस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपात क्रमश: ६०.७ प्रतिशत, १५९.७ र ४३.३ प्रतिशत छ ।

२०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपात क्रमश: ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ र ३४.१ प्रतिशत थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय सञ्चिति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फलफूल र यातायात महँगियो, वैशाखमा मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमाथि

फलफूल र यातायात महँगियो, वैशाखमा मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमाथि
आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई विकासमा लगाउन सोभरेन वेल्थ फन्ड : गभर्नर पौडेल

विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई विकासमा लगाउन सोभरेन वेल्थ फन्ड : गभर्नर पौडेल
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग वृद्धि ४ प्रतिशत बिन्दु

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग वृद्धि ४ प्रतिशत बिन्दु
सेन्ट्रल एक्स्चेन्ज काउन्टरको लाइसेन्स खारेज

सेन्ट्रल एक्स्चेन्ज काउन्टरको लाइसेन्स खारेज
उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत पुग्यो, लुम्बिनी प्रदेशमा महँगी सबैभन्दा उच्च

उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत पुग्यो, लुम्बिनी प्रदेशमा महँगी सबैभन्दा उच्च

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित