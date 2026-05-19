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मन्त्री पुनको घोषणा : तीन वर्ष मन्त्री हुने, त्यसपछि युवालाई अवसर

ढिला हिँडेर ठाउँमा नपुगिने भन्दै उनले नयाँ मन्त्रालय भएकाले फाउन्डेसन बनेपछि आफू बाहिरिने बताएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १८:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नवनियुक्त विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गर्दै आफू बढीमा तीन वर्ष मात्र मन्त्री पदमा रहने बताएका छन् ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
  • मन्त्रालयको जग बसालेर बलियो बनाएपछि नयाँ युवालाई जिम्मेवारी सुम्पिने उनले बताएका छन् ।

२६ जेठ, काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले आफू तीन वर्ष मात्र मन्त्रीमा बस्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहणको क्रममा उनले भने, ‘द्रुत गतिमा रात दिन काम गर्ने हो । रात दिन काम गरेर बढीमा तीन वर्ष बस्ने हो । मन्त्री भएर खाने हो । त्यसपछि म गर्दिनँ । जग बसालेर बलियो बनाएर नयाँ युवा भाइबहिनीलाई बनाउने हो ।’

ढिला हिँडेर ठाउँमा नपुगिने भन्दै उनले नयाँ मन्त्रालय भएकाले फाउन्डेसन बनेपछि आफू बाहिरिने बताएका हुन् ।

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