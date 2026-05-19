महावीर पुन मन्त्री बन्दै

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- म्याग्दीका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
- मन्त्री बन्ने चर्चाबारे उनले भने, 'मन्त्री बनाउने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । कसैले फोन पनि गरेको छैन ।'
- सरकारले बजेटमार्फत विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पूँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
२६ जेठ, काठमाडौं । म्याग्दीका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बनाउने तयारी छ ।
यसबारे पुनसँग जिज्ञास राख्दा यस विषयमा आफूले जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्री बनाउने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । कसैले फोन पनि गरेको छैन ।’
पुनको माग बमोजिम सरकारले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताएका थिए ।
उक्त मन्त्रालयका लागि पुनले बजेटको अनुपात सहितको माग राख्दै आएका थिए ।
यसअघिको अन्तरिम सरकारमा पुन शिक्षामन्त्री थिए ।
गत फागुन २१ को चुनावमा उनी म्याग्दीबाट स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेका थिए । उनलाई चुनावमा रास्वपाले समर्थन गरेको थियो ।
रास्वपाका सांसद भएपनि उनको संसद्मा स्वतन्त्र सांसदको हैसियत छ ।
पुनले लामो समयदेखि विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको वकालत गर्दै आएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेका छन् ।
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