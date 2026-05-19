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साविकको खेलकुद मन्त्रालयमा हुनेछ महावीर पुनको पदभार ग्रहण

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १३:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नवनियुक्त विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले साविकको खेलकुद मन्त्रालयको भवनमा पदभार ग्रहण गर्ने भएका छन् ।
  • नयाँ मन्त्रालय भएकाले हालसम्म निश्चित भवन तयार नभएकाले खेलकुद मन्त्रालयको भवन रोजिएको हो ।
  • मन्त्रालयकी सहसचिव मोनिका झाका अनुसार सचिव प्रमिला बज्रचार्यको कार्यकक्ष पनि सोही भवनमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

२६ जेठ, काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीको रूपमा सांसद महावीर पुनले पदभार ग्रहण गर्दैछन् ।

नयाँ मन्त्रालय गठन भएकोले अहिलेसम्म यसको व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यसअघि शिक्षा मन्त्रालय भित्रकै विज्ञान प्रविधि शाखाभित्र रहेर कामकाज चलिरहेको छ । त्यसैले मन्त्रालयको कुनै निश्चित भवन तयारी भइनसकेकाले उनले कता पदभार ग्रहण गर्छन् भन्ने आमचासो देखिन्छ ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयकी सहसचिव मोनिका झाका अनुसार पुनले साविकको खेलकुद मन्त्रालयको भवनमा पदभार ग्रहण गर्नेछन् ।

मन्त्रालयको कामकाज हालसम्म शिक्षा अन्तर्गत रहेको साविककै महाशाखाबाट चलिरहे पनि मन्त्रीलाई भने साविकको खेलकुद मन्त्रालयमा राखिनेछ ।

केही समयअघि सरुवा भएर यस मन्त्रालयमा आएकी सचिव प्रमिला बज्रचार्यको कार्यकक्ष पनि साविककै खेलकुदमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

‘हामी अहिलेसम्म उता पूरै तयारी नसकिएकाले शिक्षाकै भवनभित्रबाट साविककै महाशाखाबाट काम गरिरहेका छौँ । क्रमशः उता संरचना बन्दै जाँदा हामी पनि सर्नेछौँ,’ झाले भनिन्, ‘तर, नयाँ आउनुभएको सचिवज्यूलाई पनि उतै कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरियो । मन्त्रीज्यूको पनि उतै हुन्छ । अन्य संरचना निर्माण र व्यवस्थापनको काम भने जारी छ ।’

महावीर पुन
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