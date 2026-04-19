एमालेको प्रश्न- नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्दा ताली पिट्ने सांसदहरू को-को हुन् ?

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- नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमा ताली बजाउने सांसदहरू को हुन् भनी प्रश्न गरेका छन् ।
- प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा नेपालले भारतको जमीन मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
- यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबार दिएको जवाफप्रति विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
२८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले नेपालले भारतको जमिन मिचेको भनेर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भन्दा ताली पड्काउने सांसद को–को हुन भन्ने प्रश्न गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको राष्ट्रघाती र देशद्रोही कुरा सदनबाट बोलिरहँदा त्यो अभिव्यक्तिमा ताली पिट्ने सांसद को हुन् ?’ भनेर आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेको उनले संसद्मा सुनाए ।
यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारतको जमिन मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यो विषयमा बुधबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएका थिए । त्यसमा विपक्षी दलहरूले चित्त नबुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो बोली सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
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