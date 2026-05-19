0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बरुण नदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजना रोक्न स्थानीय समुदायको माग

समूहका अध्यक्ष डुक्पा थिकपा भोटेले मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै परियोजना प्रवर्द्धक एम्पिक इनर्जी प्रालिले स्थानीय समुदायको सहमति र आवश्यकता बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २८ गते १२:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संखुवासभाको भोटखोलाका स्थानीयले प्राकृतिक र धार्मिक सम्पदामा असर पुग्ने भन्दै १३२ मेगावाटको तल्लो बरुण खोला जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गरेका छन् ।
  • उपभोक्ता समूहले मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रवर्द्धक कम्पनीले स्थानीयको सहमतिविना निर्माण अघि बढाएको आरोप लगाएको छ ।
  • बरुण नदी क्षेत्र जैविक विविधता, परम्परागत जीविकोपार्जन र धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले वातावरणीय संरक्षण गर्न स्थानीयले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

२८ जेठ, काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ स्याक्सिलास्थित लोम्ब तेम्बाङ्ग मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहले बरुण नदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन १३२ मेगावाट क्षमताको ‘तल्लो बरुण खोला जलविद्युत् परियोजना’ तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

समूहका अध्यक्ष डुक्पा थिकपा भोटेले मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै परियोजना प्रवर्द्धक एम्पिक इनर्जी प्रालिले स्थानीय समुदायको सहमति र आवश्यकता बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाले उक्त परियोजनाले बरुण नदीको प्राकृतिक स्वरूप, जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र समुदायको परम्परागत जीवनशैलीमा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा बरुण नदी क्षेत्र भोटे आदिवासी जनजाति समुदायको पुर्ख्यौली थातथलो, जीविकोपार्जनको आधार तथा धार्मिक–सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र रहेको उल्लेख गरिएको छ।

समुदायले नदीलाई हिन्दु, बौद्ध तथा किरात धर्मावलम्बीहरूको साझा पवित्र स्थलका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रत्येक वर्ष माघ १ गते यहाँ नेपालका साथै भारत र चीनबाट समेत श्रद्धालुहरू आउने गरेको जनाएको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार बरुण नदी र आसपासका वन क्षेत्रमा खेतीपाती, पशुपालन तथा जडीबुटीमा आधारित परम्परागत पेशा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

उनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाका नाममा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिमा नकारात्मक असर पर्ने र स्थानीय समुदायको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पत्रमा विकासका नाममा स्थानीय वातावरण, नदी प्रणाली, वन्यजन्तु र समुदायको जीवनशैलीलाई क्षति पुर्‍याउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै परियोजना तत्काल रोक्न तथा स्थानीय समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ।

स्थानीय समुदायले बरुण नदी क्षेत्रको संरक्षण केवल स्थानीय सरोकारको विषय नभई राष्ट्रिय सम्पदा तथा भावी पुस्ताप्रतिको दायित्वसमेत भएको भन्दै परियोजनाबारे पुनर्विचार गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

जलविद्युत् परियोजना बरुण नदी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो
गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्
ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित