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दिपक भट्टसहित चार व्यवसायीविरुद्ध ४२ करोड बैंकिङ कसुर मुद्दा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २८ गते १८:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • व्यवसायी दीपक भट्ट र अग्रवाल परिवारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर भएको छ ।
  • बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको हिरासतमै रहेका छन् ।
  • जगदम्बा स्टील्सका नाममा लिएको सहवित्तीयकरण कर्जा अपचलन गरी इन्फिनिटी होल्डिङमा शेयर लगानी गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।

२८ जेठ, काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रअनुसार उनीहरूविरुद्द ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

उनीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ ले निषेध गरेको कसुर गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरू मध्ये दीपक र सुलभलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो । अहिले पनि उनीहरू हिरासतमै छन् ।

यसका साथै दीपक र सुलभविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै मुद्दा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीहरूले जगदम्बा स्टिल्सका सञ्चालक अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, कम्पनीका खाताका हस्ताक्षरकर्ता सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टले आपसी मिलेमतोमा जगदम्बा स्टील्सको कम्पनी सञ्चालनका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको अगुवाइमा सहवित्तीयकरण बैंकहरू प्राप्त गरेको र चालु पूँजी र अल्पकालीन कर्जालाई योजनाबद्ध रूपमा दुरुपयोग गरी दीपक भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालि समेतको नाममा शेयर लगानी गरी कर्जा दुरुपयोग गरेको बताइएको छ ।

रकमको वास्तविक स्रोत र वास्तविक धनी लुकाउन अग्रवाल परिवारका विभिन्न सदस्यहरूका बैंक खाताहरू प्रयोग गरी जटिल तहकीकरण गरिएको दाबी गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी बैंकिङ कसुर मुद्दा
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