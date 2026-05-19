डाँका चोरी मुद्दाका फरार व्यक्ति समातिए

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- काठमाडौंबाट डाँका चोरी मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरू हिमाल बज्र लामा र ज्ञानु बललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
- उनीहरूमाथि रौतहटमा ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँ डाँका चोरी गरेको आरोप लागेको छ ।
- पक्राउ परेकामध्ये ज्ञानु बलविरुद्ध मकवानपुरमा बलात्कारको जाहेरीसमेत परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
२८ जेठ, काठमाडौं । डाँका चोरी मुद्दाका फरार व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–४ का ३२ वर्षीय हिमाल बज्र लामा र मकवानपुरको मनोहरी गाउँपालिका–३ का ५१ वर्षीय ज्ञानु बल छन् । उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
यो समूहले १३ वैशाख २०८३ मा रौतहटमा एक व्यक्तिको ११ लाख ८३ हजार डाँका चोरी गरेको प्रहरीले बताएको छ । पक्राउ परेकाहरूलाई रौतहट पठाइएको छ ।
पक्राउ परेकामध्ये बलविरुद्ध मकवानपुरमा बलात्कार जाहेरी परेको समेत पाइएको छ ।
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