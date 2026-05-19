३१ लाख रुपैयाँ बराबरका विदेशी मुद्रासहित २ बंगलादेशी पक्राउ

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- काठमाडौंबाट मलेसिया जान लागेका २ बंगलादेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेका छन् ।
- पक्राउ परेका मोहम्मद इन्ताज अली र एमडी जाकिर होसेनलाई थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको छ ।
२८ जेठ, काठमाडौं । ३१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरका विदेशी मुद्रासहित २ बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
बाटिक एयरको उडानबाट काठमाडौंबाट मलेसिया जान लागेका बंगललादेशी नागरिकबाट उक्त मुद्राहरू बरामद भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
अवैध विदेशी मुद्रासहित प्रहरीले मोहम्मद इन्ताज अली र एमडी जाकिर होसेनलाई पक्राउ गरेको हो ।उीहरूबाट मलेसियन रिंगेट, अमेरिकन डलर, नेपाली रुपैयाँ गरी ३१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबर बरामद भएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाइएको छ ।
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