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व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : गोविन्दबहादुरलाई १० वर्ष कैद सजाय

सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका गोविन्दबहादुर बटालालाई १० वर्षको कैद सजाय तोकेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २८ गते १९:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न अभियोग लागेका गोविन्दबहादुर बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
  • अदालतले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको ३ वर्ष कैदको फैसला उल्ट्याउँदै पुनरावलोकनमार्फत बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।

२८ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका गोविन्दबहादुर बटालालाई १० वर्षको कैद सजाय तोकेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, अव्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको इजलासले यसअघि सर्वोच्चकै फैसला उल्ट्याउँदै बटालालाई १० वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बटालालाई ३ वर्षमात्रै कैद सजाय तोकेको थियो । पुनरावलोकनका क्रममा त्यो फैसला उल्टिएर १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो ।

सर्वोच्‍च अदालत
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