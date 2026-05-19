व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : गोविन्दबहादुरलाई १० वर्ष कैद सजाय

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- सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न अभियोग लागेका गोविन्दबहादुर बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
- अदालतले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको ३ वर्ष कैदको फैसला उल्ट्याउँदै पुनरावलोकनमार्फत बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।
२८ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका गोविन्दबहादुर बटालालाई १० वर्षको कैद सजाय तोकेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, अव्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको इजलासले यसअघि सर्वोच्चकै फैसला उल्ट्याउँदै बटालालाई १० वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बटालालाई ३ वर्षमात्रै कैद सजाय तोकेको थियो । पुनरावलोकनका क्रममा त्यो फैसला उल्टिएर १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो ।
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