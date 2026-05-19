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मधेश प्रदेशसभा अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला पुल निर्माणमा बजेट विनियोजन नभएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

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सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ जेठ २९ गते १५:४२

२९ जेठ, सिरहा । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा कमला पुलका लागि बजेट नपरेको भन्दै स्थानीय मधेश प्रदेश सभाअघि टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला पुल निर्माणमा बजेट विनियोजन नभएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले झुटा आश्वासन चाहिँदैन, मनोमानी चल्दैन, नयाँ कमला पुल निर्माण गर जस्ता नारा लगाएका थिए । यस्तै उनीहरूले मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विरुद्ध पनि नाराजबाजी गरेका छन् ।

यसअघि संघर्ष समितिले संघीय सरकारको बजेटमा पनि पुल निर्माणमा बजेट नपरेको भन्दै केही दिनअघि प्रदेशसभा अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

टायर बल्यो मधेश प्रदेशसभा
लेखक
सुरेश राय

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