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रानीसैन विवाद : कर्णाली करिडोर बन्द गरेपछि हुम्लामा पनि आन्दोलन

बाजुरामा अवरुद्ध सडक नखुलाए आन्दोलन अझै चर्काउने प्रदर्शनकारीले बताएका छन् । उनीहरूले बाजुराबासीबाट हुम्लाबासीमाथि ज्यादती भएको पनि दाबी गरेका छन् ।

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नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८३ जेठ २९ गते १७:५८

२९ जेठ, हुम्ला । रानीसैन विवादलाई लिएर बाजुराबासीले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत धुलाचौर सडक बन्द गरेपछि हुम्लामा पनि आन्दोलन सुरु भएको छ ।

शुक्रबार दिउँसो हुम्लाबासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला अगाडि पुगेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बाजुराबासीले सडक अवरुद्ध पार्दा सयौं हुम्ली बाजुराको धुलाचौरमा भोकभोकै अलपत्र परेको भन्दै हुम्लामा प्रदर्शन गरिएको हो ।

बाजुरामा अवरुद्ध सडक नखुलाए आन्दोलन अझै चर्काउने प्रदर्शनकारीले बताएका छन् । उनीहरूले बाजुराबासीबाट हुम्लाबासीमाथि ज्यादती भएको पनि दाबी गरेका छन् ।

यसैक्रममा प्रदर्शनकारीहरूले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीमार्फत गृहमन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएका छन् ।

हुम्ला र बाजुराको सीमा क्षेत्रमा पर्ने रानीसैनमा सीमा विवादलाई लिएर पछिल्लो एक महिनायता विवाद चलिरहेको छ ।

यसैक्रममा जेठ ३ गते बाजुराको लाम्पाटामा दुई समुदायबीच झडप पनि भएको थियो । जसमा बाजुराका केही व्यक्ति घाइते भएका थिए ।

सोही घटनालाई लिएर बाजुराबासीले बुधबारदेखि कर्णाली करिडोर अवरुद्ध पारेका छन् ।

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रानीसैन विवाद हुम्लामा आन्दोलन
लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

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