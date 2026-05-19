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आन्तरिक विवादका बीच न्युयोर्क र न्युजर्सीका शीर्ष नेताहरूले सँगै हेरे ब्राजिल र मोरक्कोबिचको खेल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३१ गते ८:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • न्युयोर्क र न्युजर्सीका तीन शीर्ष डमोक्रयाट नेताहरू फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत शनिबारको खेल हेर्न मेटलाइफ रङ्गशाला पुगे ।
  • न्युजर्सीकी गभर्नर मिकी शेरिलले रङ्गशाला आउन र जानका लागि रेल सेवा सबैभन्दा सजिलो र छिटो माध्यम भएको दाबी गरिन् ।
  • न्युजर्सी ट्रान्जिटले विश्वकपका लागि सुरुमा तोकेको १५० अमेरिकी डलर भाडा घटाएर ९८ डलर कायम गरेको छ ।

३१ जेठ, काठमाडौं । केही महिनाको आन्तरिक मतभेद र विवादलाई थाती राख्दै न्युयोर्क र न्युजर्सीका तीन शीर्ष डमोक्रयाट नेताहरू फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ को खेल सँगै हेर्न रङ्गशाला पुगेका हुन् ।

न्युजर्सीकी गभर्नर मिकी शेरिल, न्युयोर्ककी गभर्नर क्याथी होचुल र न्युयोर्क सहरका मेयर जोहरान माम्दानी शनिबार साँझ भएको ब्राजिल र मोरक्कोबिचको खेल हेर्न न्यूयोर्क-न्यूजर्सी रङ्गशाला (मेटलाइफ स्टेडियम) पुगेका हुन् ।

खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणका क्रममा न्युयोर्कका दुई नेताहरू गभर्नर होचुल र मेयर माम्दानी सँगै बसेको दृश्य टेलिभिजनमा कैद गरिएको थियो। खेलको उत्तरार्धमा न्युजर्सीकी गभर्नर शेरिल पनि उनीहरूसँगै संलग्‍न भएकी थिइन् ।

रङ्गशाला प्रवेश गर्नुअघि न्युजर्सी ट्रान्जिट रेलमार्फत आएका दर्शकहरूसँगै आइपुगेकी गभर्नर शेरिलले आफ्ना शीर्ष यातायात सल्लाहकारहरूसँग एक संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन्। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यातायातका लागि यो रेल सेवा रङ्गशाला आउन र जानका लागि सबैभन्दा सजिलो र छिटो माध्यम भएको दाबी गरिन्।

न्युजर्सी ट्रान्जिटले विश्वकपका लागि तोकेको उच्च भाडा दरका कारण केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा यसको चर्को आलोचना भएको थियो। सुरुमा १५० अमेरिकी डलर तय गरिएको भाडा पछि घटाएर ९८ डलर कायम गरिएको थियो ।

गभर्नर शेरिलका अनुसार शनिबारको खेलका लागि मात्रै करिब २१ हजार मानिसले न्युजर्सी ट्रान्जिट प्रणालीमार्फत टिकट बुक गरेका थिए। न्युजर्सी ट्रान्जिटले हरेक खेलमा ४० हजारसम्म दर्शकलाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ।

फिफा विश्वकप फुटबल २०२६
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