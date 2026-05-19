0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भोलिबाट सुरु हुने विश्वकपमा कुन-कुन कलाकारले दिँदैछन् प्रस्तुति ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १३:४९

काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ भोलिबाट सुरु हुँदैछ । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यस संस्करणको उद्घाटन समारोह मेक्सिको सिटीस्थित ऐतिहासिक एस्टाडियो अज्टेकामा आयोजना हुँदैछ ।

उद्घाटन समारोहमा विश्वप्रसिद्ध कलाकारको आकर्षक प्रस्तुति रहनेछ । फिफाका अनुसार कोलम्बियाकी पपस्टार शाकिरा र नाइजेरियाली गायक बर्ना बोयले विश्वकपको आधिकारिक गीत ‘डाइ डाइ’ प्रस्तुत गर्नेछन् ।

उनीहरूसँगै जे बाल्भिन, बेलिन्डा, अलेजान्द्रो फर्नान्डेज, ड्यानी ओसियन, माना, लस एन्जलस अजुलेस, लिला डाउन्स र टायला लगायत कलाकारले पनि सांगीतिक प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ ।

नेपाली समयअनुसार उद्घाटन समारोह बिहीबार राती ११ः१५ बजे सुरु हुनेछ भने उद्घाटन खेल मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकाबीच मध्यरात १२ बजे खेलाइनेछ । ४८ टोली सहभागी रहेको यस संस्करणमा कुल १०४ खेल हुनेछन्, जसले विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको रूपमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नेछ ।

उद्घाटन समारोहमा मेक्सिकन संस्कृति, आधुनिक प्रविधि र विश्व फुटबलको उत्सवलाई झल्काउने विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

विश्वकप २०२६ मा यसपटक तीनवटै आयोजक राष्ट्रले छुट्टाछुट्टै उद्घाटन समारोह आयोजना गर्दै छन् । मेक्सिको सिटीमा हुने पहिलो समारोहमा शाकिरा, बर्ना बोय, जे बाल्भिन, बेलिन्डा, अलेजान्द्रो फर्नान्डेज, ड्यानी ओसियन, माना, लिला डाउन्स, लस एन्जलस अजुलेस र टायला सहभागी हुनेछन् ।

त्यसपछि क्यानडाको टोरन्टोस्थित बीएमओ फिल्डमा हुने उद्घाटन समारोहमा चर्चित क्यानाडाली कलाकार माइकल बुब्ले, एलानिस मोरिसेट, एलेसिया कारा, जेसी रेयेज, नोरा फतेही, विलियम प्रिन्स, प्यालेस्टिनी गायिका एलियाना, बंगलादेशी-अमेरिकी डीजे सन्जय तथा फ्रान्सेली गायक भेगिड्रिमले प्रस्तुति दिनेछन् ।

अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित सोफी स्टेडियममा हुने अमेरिकी उद्घाटन समारोहमा पप स्टार केटी पेरी, र्‍यापर फ्युचर, ब्ल्याकपिङ्ककी सदस्य लिसा, ब्राजिली गायिका अनिट्टा, नाइजेरियाली स्टार रिमा तथा दक्षिण अफ्रिकी गायिका टायलाले प्रस्तुति दिनेछन् । केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार थप कलाकार पनि अन्तिम समयमा थपिन सक्नेछन् ।

यसरी विश्वकप २०२६ को उद्घाटन उत्सव फुटबलसँगै संगीत र मनोरञ्जनको पनि विश्वव्यापी महोत्सव बन्ने भएको छ । फिफाले तीनवटै आयोजक राष्ट्रको संस्कृति, संगीत र पहिचान झल्काउने गरी फरक-फरक समारोह तयार पारेको जनाएको छ ।

फिफा विश्वकप फुटबल २०२६
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सीमा विवादका दस्तावेज बेलायतबाट पाउन सम्भव छ ? 

सीमा विवादका दस्तावेज बेलायतबाट पाउन सम्भव छ ? 
रास्वपा तनहुँ अधिवेशन : सभापति जित्ने र हार्ने दुवै कांग्रेसका पूर्वनेता

रास्वपा तनहुँ अधिवेशन : सभापति जित्ने र हार्ने दुवै कांग्रेसका पूर्वनेता
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएर सदन खुलाउनेबारे छलफल जारी

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएर सदन खुलाउनेबारे छलफल जारी
संसद्‍ अवरोध खुलाउन विपक्षीसँग छलफलमा रवि लामिछाने

संसद्‍ अवरोध खुलाउन विपक्षीसँग छलफलमा रवि लामिछाने
राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता आयोजना हुने

राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता आयोजना हुने
सुरु नै नभई सर्‍यो संसद् बैठक

सुरु नै नभई सर्‍यो संसद् बैठक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित