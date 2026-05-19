भोलिबाट सुरु हुने विश्वकपमा कुन-कुन कलाकारले दिँदैछन् प्रस्तुति ?

काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ भोलिबाट सुरु हुँदैछ । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यस संस्करणको उद्घाटन समारोह मेक्सिको सिटीस्थित ऐतिहासिक एस्टाडियो अज्टेकामा आयोजना हुँदैछ ।
उद्घाटन समारोहमा विश्वप्रसिद्ध कलाकारको आकर्षक प्रस्तुति रहनेछ । फिफाका अनुसार कोलम्बियाकी पपस्टार शाकिरा र नाइजेरियाली गायक बर्ना बोयले विश्वकपको आधिकारिक गीत ‘डाइ डाइ’ प्रस्तुत गर्नेछन् ।
उनीहरूसँगै जे बाल्भिन, बेलिन्डा, अलेजान्द्रो फर्नान्डेज, ड्यानी ओसियन, माना, लस एन्जलस अजुलेस, लिला डाउन्स र टायला लगायत कलाकारले पनि सांगीतिक प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ ।
नेपाली समयअनुसार उद्घाटन समारोह बिहीबार राती ११ः१५ बजे सुरु हुनेछ भने उद्घाटन खेल मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकाबीच मध्यरात १२ बजे खेलाइनेछ । ४८ टोली सहभागी रहेको यस संस्करणमा कुल १०४ खेल हुनेछन्, जसले विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको रूपमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नेछ ।
उद्घाटन समारोहमा मेक्सिकन संस्कृति, आधुनिक प्रविधि र विश्व फुटबलको उत्सवलाई झल्काउने विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
विश्वकप २०२६ मा यसपटक तीनवटै आयोजक राष्ट्रले छुट्टाछुट्टै उद्घाटन समारोह आयोजना गर्दै छन् । मेक्सिको सिटीमा हुने पहिलो समारोहमा शाकिरा, बर्ना बोय, जे बाल्भिन, बेलिन्डा, अलेजान्द्रो फर्नान्डेज, ड्यानी ओसियन, माना, लिला डाउन्स, लस एन्जलस अजुलेस र टायला सहभागी हुनेछन् ।
त्यसपछि क्यानडाको टोरन्टोस्थित बीएमओ फिल्डमा हुने उद्घाटन समारोहमा चर्चित क्यानाडाली कलाकार माइकल बुब्ले, एलानिस मोरिसेट, एलेसिया कारा, जेसी रेयेज, नोरा फतेही, विलियम प्रिन्स, प्यालेस्टिनी गायिका एलियाना, बंगलादेशी-अमेरिकी डीजे सन्जय तथा फ्रान्सेली गायक भेगिड्रिमले प्रस्तुति दिनेछन् ।
अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित सोफी स्टेडियममा हुने अमेरिकी उद्घाटन समारोहमा पप स्टार केटी पेरी, र्यापर फ्युचर, ब्ल्याकपिङ्ककी सदस्य लिसा, ब्राजिली गायिका अनिट्टा, नाइजेरियाली स्टार रिमा तथा दक्षिण अफ्रिकी गायिका टायलाले प्रस्तुति दिनेछन् । केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार थप कलाकार पनि अन्तिम समयमा थपिन सक्नेछन् ।
यसरी विश्वकप २०२६ को उद्घाटन उत्सव फुटबलसँगै संगीत र मनोरञ्जनको पनि विश्वव्यापी महोत्सव बन्ने भएको छ । फिफाले तीनवटै आयोजक राष्ट्रको संस्कृति, संगीत र पहिचान झल्काउने गरी फरक-फरक समारोह तयार पारेको जनाएको छ ।
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